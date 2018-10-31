السويجي: يوم العلم مناسبة لتجديد العزم ومضاعفة الجهود

الشارقة 24:

صرح سعادة المهندس يوسف صالح السويجي، رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، بأن الاحتفاء بيوم العلم والذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مقاليد الحكم، يعد مناسبة لتجديد العزم ومضاعفة الجهود، ليبقى الوطن منارة تشع نوراً وتقدماً وحضارة لا تعرف الحدود ولا المستحيل.

وأشار إلى أن العلم رمز للدولة ومكانتها، واهتمامنا به يعكس ما تكنه صدورنا من تقدير وامتنان وعرفان لهذا الوطن المعطاء، وهو مناسبة مهمة علينا أن نعمل جميعاً من خلالها على ربط الأجيال الناشئة والشابة بموروثهم التاريخي وتعريفهم بتضحيات الآباء والأجداد المؤسسين الذين بفضلهم وبجهودهم انطلقت مسيرة الدولة التنموية، لتحتل الإمارات المراتب المتقدمة في كافة الميادين وتصبح دولتنا منارة للعلم والثقافة ورمز للخير والأمل.

وقال السويجي "إننا في هذه المناسبة نحتفي بتاريخ زاخر بالتضحيات من أجل الوطن، ونحتفي بمسيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله"، نضع سيرته ومسيرته نصب أعيننا ونسير على خطاه، ونستحضر روح الماضي وعبق التاريخ ونعتز ونفتخر بهما".