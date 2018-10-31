سلطان القاسمي يفتتح فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب

الشارقة 24 - راشد حمدان:

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الـ37، وذلك بمركز إكسبو الشارقة.

وبعد قص الشريط التقليدي إيذاناً بالافتتاح الرسمي، استهل سموه زيارته بجناح اليابان التي تحل ضيفة شرف المعرض، حيث طاف سموه على معروضات الجناح والمنتجات المختلفة.

وتقدم اليابان احتفاء باختيارها ضيفة الشرف للمعرض، مشاركةٍ متميزة للزوار، حيث تقدم لهم تاريخ شعبها وإبداعاته الثقافية، كما ينظم المعرض سلسلة من الفعاليات وورش العمل الثقافية والفنية يشارك فيها نخبة من الأدباء والفنانين اليابانيين، حيث سيتم تنظيم أكثر من 100 فعالية موزعة بين محاضرات وورش عمل فنية وعلمية، يشارك فيها 13 كاتباً وفناناً ومبدعاً يابانياً من الحائزين على جوائز مرموقة في مجالات متنوعة، إلى جانب عازفين يحيون حفلات موسيقية كلاسيكية وشعبية تعكس الثقافة الموسيقية اليابانية، كما يخصص المعرض حفلات توقيع كتب لعدد من الكتّاب والأدباء اليابانيين.

وزار سموه جناح المملكة العربية السعودية، حيث اطلع سموه من المسؤولين على ما يضمه الجناح وعلى الإصدارات الجديدة للعديد من دور النشر والمؤسسات المختلفة، كما توقف سموه في أجنحة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومعهد الشارقة للتراث، والمجلس الوطني للإعلام، ومؤسسة الشارقة للإعلام، والمجلس الوطني الاتحادي، واطلع سموه على أحدث إصدارات هذه الجهات في مختلف المجالات والخدمات المقدمة لزوار المعرض.

كما اطلع سموه على معروضات جناح جمعية الناشرين الإماراتيين، حيث كان في استقبال سموه الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، واستمع سموه إلى ما يضمه الجناح من إصدارات خاصة بالجمعية.

كما تفقد سموه جناح مؤسسة الشارقة للفنون، واستقبل سموه الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون وعدداً من المسؤولين في المؤسسة، واطلع سموه على إصدارات المؤسسة.

كما عرج سموه إلى عدد من الأجنحة المشاركة، واستمع من المسؤولين على أحدث إصداراتهم وكتبهم المتنوعة التي يشاركون فيها بمعرض الشارقة الدولي للكتاب وهي: اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وهيئة أبوظبي للثقافة والسياحة.

كما توقف سموه خلال الجولة في جناح منشورات القاسمي، حيث استمع إلى شروحاتٍ عن آخر الإصدارات ومجموعات الكتب المختلفة التي تشارك بها الدار.

وزار سموه جناح دولة الجزائر، حيث تفقد سموه معروضات الجناح من الكتب والدراسات والمطبوعات المختلفة التي تعكس جانباً من الثقافة هناك، كما زار سموه جناح سلطنة عمان واستمع سموه إلى ما يضمه الجناح من مشاركات لمختلف المؤسسات والهيئات العمانية.

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة جولته في المعرض بزيارة "مجموعة كلمات"، المتخصصة في إصدار الكتب لمختلف الفئات العمرية باللغة العربية، حيث تشارك "مجموعة كلمات"، بـ 26 عنواناً جديداً.

وتقام فعاليات الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري وحتى 10 نوفمبر المقبل، تحت شعار "قصة حروف"، وتقدم جديد الفكر والإبداع الإنساني، وتشارك فيها أكثر من 1874 دار نشر من 77 دولة تعرض 1.6 مليون عنوان، منها 80 ألف عنوان جديد، وسينظم المعرض هذا العام أكثر من 1800 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية يقدمها 472 ضيفاً من مختلف دول العالم، فيما تشهد منصة توقيع الكتب، أكثر من 200 حفل توقيع، من 19 دولة.