حاكم الشارقة يُكرّم الفائزين بجائزة "اتصالات لكتاب الطفل"

الشارقة 24 - راشد حمدان:

كرّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الفائزين الخمسة بجائزة اتصالات لكتاب الطفل في نسختها العاشرة، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي أقيم، يوم الأربعاء، في مركز إكسبو الشارقة.

وحضر حفل التكريم، كل من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، وسعادة صالح العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات، وسعادة عبد العزيز تريم مستشار الرئيس التنفيذي مدير عام اتصالات الإمارات الشمالية، وسعادة مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين.

وتوزعت جوائز النسخة العاشرة على الفائزين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والأردن، وفلسطين، ومصر، حيث فاز بجائزة كتاب العام للطفل، البالغ قيمتها 300 ألف درهم، كتاب "الحنين" للكاتبة عائشة عبد الله الحارثي، ورسوم حسان مناصرة، والصادر عن دار العالم العربي في الإمارات العربية المتحدة.

وفاز بجائزة كتاب العام لليافعين، البالغ قيمتها 200 ألف درهم، كتاب "سر الزيت" للكاتب وليد دقة، والصادر عن مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي في فلسطين.

وفاز بجائزة أفضل نص، البالغ قيمتها 100 ألف درهم، كتاب "ماما بنت صفي"، تأليف لبنى طه، ورسوم مايا فداوي، والصادر عن السلوى للدراسات والنشر في الأردن، بينما فاز بجائزة أفضل إخراج، البالغ قيمتها 100 ألف درهم، كتاب "كوزي"، تأليف أناستاسيا قراواني، ورسوم مايا كاستيلتس، والصادر عن السلوى للدراسات والنشر أيضاً.

أما جائزة أفضل رسوم، البالغ قيمتها 100 ألف درهم، ففاز بها كتاب "فكر بغيرك"، تأليف محمود درويش، ورسوم سحر عبد الله، والصادر عن دار تنمية للنشر في مصر، أما جائزة "أفضل تطبيق تفاعلي للكتاب"، التي تعد أحدث فئات الجائزة، والبالغ قيمتها بقيمة 100 ألف درهم، فقد تم حجب الجائزة بهذه الفئة لهذا العام.

وتميزت لجنة التحكيم، بتنوع الكفاءات ما بين ناشر، وأكاديمي، ومؤلف، ورسام، حيث ضمت ستة متخصصين في صناعة كتب الأطفال واليافعين، ينتمون إلى عدد من الدول العربية، إلى جانب خبير أجنبي متخصص، وهم: الدكتورة الريم الفواز أستاذ مساعد قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الملك عبد العزيز، وفاطمة شرف الدين الكاتبة اللبنانية والمدربة في مجال الكتابة الإبداعية الموجهة للطفل، ومحمد مهدي مؤسس ومدير دار البراق للنشر بالعراق.

كما شملت اللجنة، فادي فضل رسام وفنان تشكيلي مختص بكتب الطفل، وبدر ورد مؤسس ورئيس شركة لمسة لتطبيقات الأطفال، وجاين بارسونس رئيس قسم النشر بدار بلومزبري بالمملكة المتحدة.

وتناولت الكتب الفائزة في النسخة العاشرة من الجائزة، موضوعات متنوعة، تدمج بين القيم التربوية والقصص الإنسانية والخيالية الملهمة، حيث تناول كتاب "الحنين" قيمة الحنين إلى الوطن من خلال شخصية حسن الذي يقرر السفر بعيدًا عن أرضه ووطنه، لكنه يأتيه يوم ويحن فيه إلى كل شيء، ويسيطر على كل لحظات حياته، حتى يأخذ بيده ويعيده إلى أرضه التي يحب.

فيما يطرح كتاب "حكاية سر الزيت"، قصة الطفل جود الذي يستعين بأصدقائه من الحيوانات وبشجرة الزيتون لزيارة أبيه السجين، وهي نموذج لأدب المغامرات الذي يعيش أبطاله في ظل الاحتلال، وما تستدعيه الظروف من ضرورة التخفي، دون أن نغادر عالم الخيال والطفولة، كما يسرد كتاب "ماما بنت صفي"، قصة عبير، والدة نورة، التي قررت الانضمام إلى صفّ ابنتها لتحسين لغتها الإنجليزيّة، فتصاب نورة بالهلع، فهي لا تريد أن تكون مع أمّها في نفس الصّف، فهي قصّة طريفة تبحث بأسلوب خفيف الظّل مشاعر نورة، عندما أصبحت أمّها "عبير" بين ليلة وضحاها بنت صفّها.

ويتناول كتاب "كوزي" موضوعاً مهماً، فقد تصدمنا الحياة أحيانًا بغياب من نحبّ، تختفي القطّة كوزي من حياة صديقها الصّغير فجأة، فيحزن ويتألّم لغيابها، كما تعلمنا كيفية التّغلّب على مشاعر الحزن بسبب فراقهم، فيما يحث كتاب "فكر بغيرك" على الإيثار والعطف والتفكير في الغير وعدم الأخذ بالمسلمات.

وكانت جائزة اتصالات لكتاب الطفل التي يبلغ إجمالي قيمة جوائزها 1.2 مليون درهم إماراتي "نحو 327 ألف دولار أميركي"، قد تسلمت في نسختها العاشرة 176 مشاركة من 11 دولة عربية وأجنبية، بواقع 163 مشاركة في فئتي كتب الأطفال واليافعين، و13 مشاركة في فئة أفضل تطبيق تفاعلي للكتاب.

وتتضمن جائزة اتصالات لكتاب الطفل ست فئات هي: فئة "كتاب العام للطفل"، وقيمتها 300 ألف درهم، يتم توزيعها بالتساوي على الناشر والمؤلف والرسام، وفئة "كتاب العام لليافعين"، وقيمتها 200 ألف درهم، توزع مناصفة بين المؤلف والناشر، وفئة "أفضل نص"، وقيمتها 100 ألف درهم، وفئة "أفضل رسوم"، وقيمتها 100 ألف درهم، وفئة "أفضل إخراج" وقيمتها 100 ألف درهم، وفئة "أفضل تطبيق تفاعلي للكتاب" بقيمة 100 ألف درهم، فضلاً عن تخصيص الجائزة لـ 300 ألف درهم لتنظيم سلسلة ورش عمل لبناء قدرات الشباب العربي في الكتابة، والرسم، ضمن برنامج "ورشة" التابع للجائزة.

وتسلم صاحب السمو حاكم الشارقة، هدية قيمة عبارة عن مخطوطة نادرة بعنوان "الوافية في شرح الشافية" للمؤلف أحمد بن حسين الجابري التي تعود إلى عام 1262 ه.