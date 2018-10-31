الشيخة جواهر تشكر سلطان القاسمي على "إكليل الشارقة"

الشارقة 24:

توجهت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة تكريم سموها في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 37.

وأشادت سموها، بأهمية تكريمها بـ "إكليل الشارقة"، في هذا الجمع الثقافي العربي والعالمي، وأكدت سموها أن العمل من أجل واقع أفضل للإنسان، ينبع من شعورٍ كبير بالمسؤولية تجاه مجتمعنا المحلي والمجتمع الإنساني عموماً، وأنه ما كنا لنجني أية ثمرة لهذه الجهود من دون فريق عمل تتوحد جهوده، وتتكامل فيه الرؤى والأفكار عند قيامنا بأي مشروعٍ يحمل رسالتنا الإنسانية إلى العالم.

واعتبرت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي ، أن هذا التكريم هو لفريق عملها، وضمن أهداف تتحقق فيها التكاملية، والإيمان العميق بالعطاء الذي يغير واقع الإنسان إلى الأفضل، وأضافت سموها، أنه بهذه الجهود نعكس الصورة المشرفة لإمارة الشارقة، ولدولة الإمارات، وهذا ما يدعو إليه فريق عمل سموها، وقالت سموها: "لأننا نحمل اسم الشارقة إلى العالم في أفضل صورة، تتمثل في دعم الخدمات التي يقدم للإنسان، كما تتمثل في الفكر والثقافة" .

وأكدت سموها أهمية التكريم، في تحفيز العمل وتحقيق المزيد من العطاء، ومضاعفة الشعور بالمسؤولية، والاستعداد والاستنفار لخدمة الإنسان، في كل المجتمعات الإنسانية.