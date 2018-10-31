ثابت الطريفي: يوم العلم مناسبة لتجديد الولاء للوطن

الشارقة 24:

أكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن يوم العلم مناسبة وطنية عظيمة، يتجدد خلالها الولاء والانتماء للوطن، ويوحد جميع أبناء الوطن حول رايته، راية العز والفخر، والتي تؤكد على الوحدة والاتحاد، وتعكس التلاحم الوطني، فيرفع العلم عالياً وتتوشح البيوت والمؤسسات والمباني بعلم دولة الإمارات، ونضعه رمزاً على صدورنا.

وأوضح سعادته، أن لهذه المناسبة أهمية كبيرة ومكانة متميزة، تحمل معها الكثير من المعاني السامية، والدلالات الوطنية، التي تنمي فينا حب الوطن والولاء والإخلاص له، وبذل الغالي والنفيس من أجله.

وشدد سعادة الطريفي، على أن علم الدولة هو رمز العزة والفخر وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، والذي سيبقى شامخاً بتضحيات أبطاله وإبداعات أبنائه، لافتاً إلى أن هذه المناسبة تعتبر مصدراً للفخر لأبناء الدولة التي نحيا تحت رايتها، وأن هذه المناسبة التي تتجدد سنوياً، حاضرة في قلوب الجميع في كل وقت وحين، وجدد العهد على البقاء مخلصاً لهذا العلم ولوطننا الغالي وحكومتنا الرشيدة.