عائشة الكعبي: يوم العلم مصدر للفخر والاعتزاز

الشارقة 24:

أكدت عائشة علي الكعبي مدير أطفال الشارقة بالوكالة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل في الثالث من نوفمبر من كل عام بيوم العلم، تزامناً مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مقاليد الحكم، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 2013، ضمن الحملة الوطنية السنوية الشاملة للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، التي تمثل رمزاً للوحدة، ومصدراً للفخر والاعتزاز، مشيرة إلى أن احتفالية يوم العلم، هي مناسبة غالية على قلوب جميع المواطنين والمقيمين على أرض هذه الدولة .

وأوضحت الكعبي، أن يوم العلم، تُعد مناسبة لتعزيز مفاهيم المواطنة والحس الوطني في نفوس الصغار قبل الكبار، وتجديد الولاء للقيادة الرشيدة، والتمسك بقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون للاتحاد في هذه الدولة الفتية، وكذلك توحيد الجهود للعمل في خدمة هذا الوطن ولرفع رايته خفاقة عالية، وكذلك ربط الانتماء باستدامة العمل وتحقيق الإنجاز لإعلاء مكانتها، والاحتفاء بما تحقق على أرضها من منجزات حضارية وتعليمية واقتصادية وتنموية وإنسانية.

وأكدت مدير أطفال الشارقة بالوكالة، أن مثل هذه المناسبات الوطنية، تشكل فرصة ثمينة للاستثمار في تعزيز الهوية الوطنية، والولاء والانتماء للوطن في نفوس أطفال الإمارات، والتأكيد عليهم بضرورة التمسك بعادات وتقاليد دولتهم، ويكونوا سفراء لها في المحافل الوطنية والدولية، وكذلك غرس روح المسؤولية فيهم منذ الصغر، من خلال إقامة الفعاليات التي تعزز ذلك وتنشر بين الأطفال المحبة والتسامح والتعايش مع الآخرين وحب العمل.