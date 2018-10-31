"أسرية خورفكان" تنظم "برزة الدار" في ضاحية الزبارة

الشارقة 24:

نظمت إدارة مراكز التنمية الأسرية بخورفكان، بالتعاون مع مجلس ضاحية الزبارة، برنامج "برزة الدار"، ضمن مبادرة "جيران".

ورحب محمد الغاوي رئيس مجلس الضاحية بالحضور، ثم قدم المهندس عدنان الحوسني محاضرة بعنوان "برزة الدار"، أكد فيها أهمية الجار في المسكن ومكان العمل، لافتاً إلى ضرورة تطبيق وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في المعاملة مع الجيران، من حيث الحقوق والواجبات، وشدد على أهمية الاجتماعات بين الجيران بشكل دوري، تحقيقاً للتعارف والتآلف بينهم، وتوثيق المحبة والصلة بينهم، والمشاركة في أفراحهم وأحزانهم، وتفقد غائبهم وعيادة مريضهم، وإعانة محتاجهم، وتقويم معوجهم، ونصيحة بعضهم البعض، وقدم مجموعة من النصائح، لتمتين العلاقة بين الجيران، وأهمية الإحسان والتخلص من الحقد والغل.

كما تضمن البرنامج، جلسة "السنع الإماراتي" لطلاب مدرسة الخليل بن أحمد للتعليم الثانوي، قدمها محمد صالح النقبي في منزله، حيث دعا إلى معرفة القواعد والآداب العامة في التصرف مع الآخرين، ومراعاة شعورهم وتحديد أسلوب التعامل بينهم، للارتقاء بالقيم والعادات المجتمعية.

وأكد أن "السنع" يربي الأبناء على أن يكونوا رجال المستقبل، وشدد على ضرورة إجادة الأبناء أساليب التربية والسنع من زمن أجدادنا وآبائنا، باعتبارها تشكل صورة لا بد أن تبقى حية ونبراساً أصيلاً.

كما تخلل البرنامج، العديد من ورش العمل، في الديكوباج وصنع العطور والدخون، إلى جانب مشاركة دائرة الخدمات الاجتماعية بمعرض أسر منتجة، بمشاركة 5 أسر، وجلسة مسائية للرجال.