سلطان بن هده: يوم العلم يجسد مشاعر الوحدة والسلام

الشارقة 24:

أكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن احتفالات الدولة بيوم العلم، فرصة لتعزيز مفاهيم المواطنة والحس الوطني وربط الانتماء باستدامة العمل والإنجاز، لإعلاء مكانة الإمارات، والاحتفاء بما تحقق على أرضها، من منجز حضاري وإنساني.

ولفت سعادته، إلى أن هذه المناسبة الوطنية، تجسد مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات، وتعزز الشعور بالانتماء للوطن، وترسخ صورة الإمارات، بالإضافة إلى تقديم نموذج على مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن.

وأضاف سعادة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الاعتزاز بالعلم هو تعبير حقيقي عن الانتماء للوطن، الذي نتشارك على محبته والعمل من أجل مواصلة نهضته وحمايته، وأن هذه المبادئ والقيم كرستها القيادة الرشيدة في نفوس الجميع، قولاً وفعلاً، لافتاً إلى أن الاحتفال بيوم العلم، يمثل تجديداً للولاء للقيادة والانتماء للوطن الغالي، وتجسيداً لصورة إماراتية مشرقة تخفق الرايات فيها فوق كل البيوت، تأكيداً على الحب والولاء وخدمة العلم ورفعته، وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً خفاقاً قوياً كشموخ وقوة أبناء الإمارات.

وأوضح سعادته، أن دولة الإمارات، تقدم أحد أفضل نماذج الرقي الحضاري والإنساني، في مجالات التقدم الاقتصادي والاجتماعي، واستيعاب التطورات التكنولوجية الحديثة.