لجنة احتفالات اليوم الوطني تطلق "فوق بيتنا علم" في رحمانية الشارقة

الشارقة 24:

انطلقت مساء الثلاثاء، حملة "فوق بيتنا علم"، في ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة، ضمن فعاليات الاحتفال بيوم العلم، الذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، مقاليد الحكم.

ونظمت لجنة احتفالات إمارة الشارقة لليوم الوطني الـ47 للدولة، الحملة التي تؤشر بكل وضوح، إلى أهمية ومكانة الانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة، بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى بالإمارة، حيث تزينت البيوت والمحال والمباني العامة والحكومية بالعلم وألوانه البهية، وزادت فضاءات الجمال الذي تتدلى منه عناوين الانتماء والولاء للوطن وللقيادة الرشيدة، وانتشرت مساحات الفرح لتغطي كل القلوب، وتعزف أعذب الألحان.

وأوضح سعادة خالد جاسم المدفع رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني الـ47 للدولة، أن حملة "فوق بيتنا علم"، هي دعوة مفتوحة للجميع، بحجم المحبة والولاء والانتماء، ورسالة مليئة بالعز والفخار والثقة، تحمل في طياتها كل عناوين المستقبل الأكثر بهاءً وألقاً وإشراقاً، ففيه حكاية نعشقها وننتمي إليها جميعاً، وفيه الحلم الذي نتطلع إليه بثقة ومحبة، وفيه المستقبل الذي نعمل من أجله لنحتل مكانة مرموقة ومتقدمة في العالم.

وأشار سعادته، إلى أن مشهد ارتفاع العلم في كل البيوت والمواقع، يسر الناظرين، ويرسل رسالة للكون كله بأننا ننظر إلى هذا العلم كأحد أبرز ملامح وعناوين خصوصيتنا وهويتنا وحلمنا وأفقنا، وأحد أهم الرموز الوطنية للدولة وسيادتها ورايتها التي تمثلها في كل مكان وزمان بكل شموخ.

ولفت سعادة رئيس اللجنة، إلى أن حملة "فوق بيتنا علم"، تأتي بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي بالشارقة، وأنه منذ اللحظات الأولى للإعلان عن الحملة، سارع المواطنون والسكان إلى تزيين بيوتهم بالأعلام التي رفرفت عالياً في مشهد يقطر جمالاً وانتماءً.

وبيّن سعادة المدفع، أن يوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، حيث تولى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، مقاليد الحكم في الدولة، هو يوم تاريخي، نتذكر فيه القادة المؤسسين، طيب الله ثراهم، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

من جانبه، أعلن سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، أن العلم الذي يجمعنا ويوحدنا، هو رمز السلام والأمان والفرح والسعادة، وعنوان الشموخ والكبرياء، ورمز هويتنا الوطنية والانتماء لتراب الوطن، وأضاف "ها هو علم بلادنا يحلق عالياً في الرحمانية، وفي كل مكان"، في ظل حرص الجميع على رفع العلم في هذه الحملة التي تتزامن مع يوم العلم، في ظاهرة وطنية تلامس كبرياء كل من ينتمي إلى هذه الأرض الطيبة، حيث نؤكد من خلالها مدى تلاحمنا ومحبتنا لعلم وتراب بلادنا ولقيادتنا الرشيدة.

ولفت سعادته، إلى أن حملة "فوق بيتنا علم"، تعني بكل بساطة ووضوح، الوفاء والانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة، لأن العلم يجسد الوحدة وتماسك وقوة النسيج الاجتماعي، وأكد استعداد أبناء الإمارات على الفداء بالمهج والأرواح وبكل ما يملكون للعلم.