شرطة الشارقة توعي بطرق الوقاية من سرطان الثدي

الشارقة 24:

نظمت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، جلسة توعوية، بعنوان "لونها وردي"، وذلك في مسرح الإدارة، للتأكيد على أهمية التوعية بمرض سرطان الثدي، والتعريف به ومسبباته وأعراضه ومخاطره.

وقدمت المحاضرة الدكتورة سمية الشهباني الاختصاصية بأمراض النساء، شرحاً مفصلاً عن المرض وأسبابه وطرق الوقاية منه، وسبل علاجه، وأكدت أهمية الكشف الدوري للداء، ودعت إلى الاهتمام بالصحة، واتباع الطرق الوقائية، التي تحمي النساء من الإصابة بالمرض.

وتضمنت المحاضرة، استشارات مجانية، للحضور من النساء، من مختلف إدارات القيادة العامة لشرطة الشارقة، وتوزيع نشرات للفحص المجاني، في مستشفى زليخة بالشارقة.