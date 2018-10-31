شرطة الشارقة تُكرّم موظفين متميزين بالمنافذ والمطارات

الشارقة 24:

كرّم العقيد يونس الهاجري مدير إدارة المنافذ والمطارات بالإنابة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، عدداً من الموظفين الذين تميزوا بأدائهم الوظيفي، بحضور عدد من رؤساء الأقسام والأفرع في الإدارة، وذلك استناداً إلى منهجية التحفيز ومكافأة الموظفين، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي، بضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وتعزيز الرضا الوظيفي.

وثمن العقيد الهاجري، جهود المكرمين المتميزة، التي أدت إلى تحقيق الأهداف المرجوة للإدارة، وأعرب عن تمنياته للمكرمين، بالمزيد من التميز والتفوق، في أداء مهامهم الوظيفية.

من جانبهم، أبدى المكرمون عن فخرهم واعتزازهم بهذا التكريم، الذي يشكل دافعاً كبيراً لهم، لبذل المزيد من العطاء.