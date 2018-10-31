الشامسي: "يوم العلم" تذكيرٌ بتضحيات الآباء المؤسسين لتحقيق الحلم

الشارقة 24:

أكد سعادة عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بإمارة الشارقة، أن الاحتفال بيوم العلم، هو تذكير بالتضحيات الكبيرة والجهود الجبارة التي بذلها الآباء المؤسسون لتحقيق حلم الاتحاد بين سبع إمارات، وبالإنجازات الكبرى التي تمت منذ تجسد ذلك الحلم على أرض الواقع قبل 47 عاماً، حيث غدت دولة الإمارات وفي لحظة قصيرة من عمر الزمن، مثالاً يحتذى في التقدم والريادة في كافة المجالات الحضارية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الشامسي، في تصريح له بمناسبة الاحتفال بيوم العلم، أن العلم ليس مجرد قطعة من القماش بل هو قطعة من القلب، نلتف من حوله، ونفديه بالغالي والنفيس باعتباره رمزاً لكرامتنا وعزتنا، وعنواناً للمستقبل الذي نريده مشرقاً.

واستحضر سعادته التضحيات الكبيرة التي يبذلها أبناء الإمارات في شتى الميادين، والشهداء الذين يرتقون للسماء دفاعاً عن راية بلادهم وحريتها واستقلالها، لتبقى منارة للعلم والمعرفة والريادة، وقال: "ونحن نحتفل اليوم بيوم العلم نستذكر بروح يملؤها الفخر أبناء قواتنا المسلحة، وهم يسطرون أسمى آيات التضحية والشجاعة في ميادين الشرف دفاعاً عن مبادئ دولتنا وقيمها التي أرساها وثبت قواعدها الآباء المؤسسون، الذين كان لهم رؤية ثاقبة تتجاوز إشكالات الحاضر، لتستشرف المستقبل وتبني من أجله، وها هم أبناءهم من بعدهم يلتفون حول علم بلادهم وقيادتهم ليبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً وشامخاً في القمم".

واختتم مدير عام دائرة التسجيل العقاري بإمارة الشارقة كلمته، مؤكداً، أن دولة الإمارات تمضي بعزيمة لا تلين في طريق التقدم والمجد، خلف الرؤية الثاقبة لقيادتها الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، الذين يواصلون البناء بدأب وتصميم على تحقيق مستقبل أفضل لشعب الإمارات.