خالد المدفع: "يوم العلم" يجسّد سيادة الدولة ووحدتها

الشارقة 24:

رفع سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بمناسبة "يوم العلم"، وتزامناً مع ذكرى احتفال الدولة بتولي رئيس الدولة مقاليد الحكم، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى إخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأكد أن "يوم العلم" يجسّد سيادة الدولة ووحدتها، ويعبر عن معاني العزة والكرامة لدولتنا الطيبة، ويرمز للولاء والتفاني لقيادتنا الرشيدة، التي لطالما وضعت نصب أعينها بناء أجيال مفعمة بقيم الانتماء والوفاء لهذا الوطن الغالي.

وأضاف: إننا نفخر ونعتز اليوم برفع علم الإمارات لنعبر من خلاله عن وحدتنا وإيماننا بأهمية إعلاء هذه الراية، لتظل خفاقة عالية، ولنغرس في اﻷجيال حب الوطن والانتماء له والوفاء لقيادته.