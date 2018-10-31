سيف القاسمي: يوم العلم أبهى صور المبادرات الوطنية المجتمعية

الشارقة 24:

أكد الشيخ سيف محمد القاسمي، مدير هيئة الوقاية والسلامة، بمناسبة "يوم العلم" الذي يصادف الثالث من نوفمبر القادم، أن أبناء الإمارات لا يحتفلون بالعلم فحسب، إنما بوطنٍ عزيزٍ معطاء يقدم للعالم نموذجاً للوحدة والترابط، تحت قيادة تضع مصالح شعبها في مقدمة أولوياتها.

وأشار إلى أن يوم العلم هو أبهى صور المبادرات الوطنية المجتمعية، التي تجسد تلاحمنا وتعكست نموذجاً فريداً من الحب والوفاء المتبادل بين قيادة رشيدة وشعب معطاء، وأيضاً صورة تعبر عن التناغم العميق بين قيادة حكيمة هدفها إسعاد المواطنين وشعب محب ووفي لقيادته.

وأضاف: لا يسعنا في هذه المناسبة، سوى أن نجدّد العهد لقيادتنا الرشيدة بأننا ماضون برفد مسيرة البناء والعطاء لتحقيق دوام الرفعة والتقدم لبلادنا، مؤكّدين التزامنا بالاستمرار على نهج التميز وتحقيق القيم الإماراتية الأصيلة، لينعم كل مواطن ومقيم بخير أرض الإمارات، ولتعكس مبادرة يوم العلم ثقافة احترام العلم وبيان قدسيته بصفته رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها.