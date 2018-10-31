خالد القاسمي: "يوم العلم" يوحد شعب الإمارات حول راية العز والخير

الشارقة 24:

تقدم الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، بأسمى آيات التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان، حفظه الله ورعاه، بمناسبة ذكرى الجلوس التي تصادف الثالث من نوفمبر.

وأكد أن الاحتفالات بيوم العلم ما هي إلا اعتزاز برمز دولتنا الحبيبة، إذ يجسد يوم العلم ولاء أبناء الدولة بإنجازات الرعيل الأول من الآباء المؤسسين، الذين وضعوا حجر الأساس لبناء دولة الإمارات، وعقدوا العزم على توحيد شعب الإمارات الأصيل تحت راية واحدة، ألا وهي راية الاتحاد.

وأضاف رئيس هيئة الوقاية والسلامة، أن "يوم العلم" هو خير مثال على نسيج مجتمع الإمارات بتنوعه الفريد، إذ تتميز الدولة بتعدد الجنسيات والثقافات، التي تتآلف قلوبها جميعاً في حب الإمارات، وتسعى للسير قدماً في توحيد الجهود للمحافظة على المجتمع الإماراتي صلباً متماسكاً كالجسد الواحد.

وأشار إلى أن هذا اليوم يأتي ليوحد شعب الإمارات وقيادته حول راية العز والخير، احتفاءً بذكرى تولي سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، مقاليد الحكم.