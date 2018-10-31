حاكم الشارقة يشهد انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الأربعاء، في مركز إكسبو الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، انطلاق فعاليات الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، والذي يقام بتنظيم من هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار "قصة حروف"، وتستمر فعالياته حتى العاشر من نوفمبر المقبل.

كما شهد انطلاق فعاليات المعرض إلى جانب سموهم عدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وأصحاب السعادة، إلى جانب جمع غفير من أصحاب دور النشر والمثقفين والمفكرين وممثلي وسائل الإعلام.