نجلاء الشامسي رئيساً لمجلس إدارة "شطرنج الفتيات" بالشارقة

الشارقة 24:

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وتعيين نجلاء عبد الله أحمد الشامسي رئيساً لمجلس إدارة النادي، وعضوية السيدة أمينة جمعة الجسمي والسيدة أروى محمد العويس، والسيدة عفراء جمعة المشغوني، والسيدة حمدة سالم العقروبي، والسيدة أسماء مكرم صالح والسيدة علياء علي المازمي.

وتقلدت نجلاء الشامسي عدداً من المناصب التي أهلتها للحصول على هذا المنصب، منها نائب رئيس مجلس إدارة النادي سابقاً بجانب مدير إدارة قطاع العمليات المدرسية، وعضو المجلس البلدي لمدينة الشارقة، كما حصلت على العديد من الدورات الاستراتيجية والقيادية.

وبهذه المناسبة، أشار سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي إلى أن تعيين السيدة نجلاء الشامسي في هذا المنصب يعد تشجيعاً للوجوه القيادية والشابة في المجال الرياضي بشكل عام، وفي عضوية مجالس إدارات الأندية بشكل خاص.

وأضاف أن التعيين يأتي من واقع اهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ودعمهم للمرأة وتوليها المناصب القيادية في مختلف المجالات منها القطاع الرياضي، وإبراز دورها في المحافل المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع الرياضة والرياضيين في الإمارة ودعم ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وأيضاً متابعة مستمرة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بما ينعكس على التطور الكبير لمختلف الرياضات.

وأكد سعادته أن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، يعتبر أحد الأندية ذات النشاط المستمر والكبير في مختلف البطولات والمشاركات في هذا المجال والرافد الأساسي للمنتخبات الوطنية.

وبدورها، تقدمت نجلاء الشامسي بالشكر والامتنان والاعتزاز بالثقة الغالية على هذا التعيين من سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وأضافت: أسأل المولى عزو جل أن أكون عند حسن ظن سموه مستنيرة بحكمته وتوجيهاته السديدة، وأن يكلل الله المساعي لخدمة هذا الوطن الغالي والإمارة الباسمة وأبناءه في جميع المجالات، وإننا لنشهد التطور الكبير الذي تحققه رياضة الشطرنج بالإمارة، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة لهذه اللعبة إلى أن أصبحت بطولة مصنفة دولياً لها العديد من المكاسب، وإننا سنسعى لمواصلة النجاحات التي يحققها النادي على مستوى الدولة بشكل عام وعلى مستوى الإمارة بشكل خاص وتحقيق الإنجازات قارياً وعالمياً.