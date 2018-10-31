مجلس "بلدي الشارقة" يبحث تعزيز التعاون مع نظيره بالمدام

الشارقة 24:

استقبل المجلس البلدي لمدينة الشارقة، برئاسة سعادة سالم علي المهيري، وفداً من المجلس البلدي لمنطقة المدام، برئاسة سعادة سلطان محمد معضد هويدن الكتبي رئيس المجلس، بحضور أعضاء المجلسين، وسعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وماجد بو خاطر أمين سر مجلس بلدي مدينة الشارقة.

ويأتي هذا اللقاء بهدف تعزيز التعاون بين المجالس البلدية لمدن ومناطق إمارة الشارقة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة، في التنسيق الدائم بين المجالس البلدية، ومناقشة المواضيع المشتركة، التي تصب في مصلحة أبناء إمارة الشارقة.

وأكد سعادة سالم علي المهيري، على أهمية الاجتماعات التنسيقية بين المجالس البلدية لمدن ومناطق إمارة الشارقة، وذلك للتشاور بشكل مستمر حول آلية تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وشدد سعادة بن هويدن، على أن "المجلس البلدي"، وبلدية منطقة المدام، يحرصان دوماً على التعاون مع كافة مجالس وبلديات الإمارة، بما يخدم إمارة الشارقة والمصلحة العامة، وخص بالشكر بلدية مدينة الشارقة، على تعاونها الدائم مع بلديات ومدن والمناطق الأخرى في الشارقة، وحرصها على مد يد العون في كافة الأمور الفنية واللوجستية.

من جهته رحب سعادة ثابت الطريفي بمجلس بلدي المدام، مؤكداً أن التعاون هو المبدأ الأساسي الذي يربط بين مجالس وبلديات إمارة الشارقة، مبدياً حرصه على تعزيز التعاون في كافة المجالات، التي من شأنها خدمة أبناء الإمارة.

وقد ناقش المجتمعون عدداً من المواضيع المشتركة، مثل طلبات الأراضي السكنية، وشكاوى لجان التحكيم، وفض المنازعات وغيرها.