شرطة الشارقة تطرح 56 لوحة بأرقام مميزة للمركبات في مزاد علني 10 نوفمبر

الشارقة 24:

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن طرح 56 لوحة للمركبات الخاصة، تحمل أرقاماً مميزة في مزاد علني، تنظمه مساء يوم الـ 10 من نوفمبر المقبل، بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات، الشركة المتخصصة في إدارة وتنظيم المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط ،ويتضمن لوحة أحادية واحدة، و4 لوحات ثنائية، و15 لوحة ثلاثية، و20 لوحة رباعية، و16 لوحة خماسية.

وينطلق المزاد على الأرقام المميزة وجميعها من "الفئة الثالثة"، في مركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات، ويُعتبر الرقم 7 من بين أبرز الأرقام المميزة في هذا المزاد، باعتباره الرقم الفردي الوحيد المتاح من الفئة الثالثة .

وأكد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أن مبادرات شرطة الشارقة مستمرة، في إطار رسالتها وسعيها الدؤوب لإسعاد متعامليها، وتلبية رغبة شريحة واسعة من محبي اقتناء الأرقام المميزة، للوحات المركبات.

من جانبه أعرب سعادة عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات، عن شكره للقيادة العامة لشرطة الشارقة، على ثقتها المتواصلة بأداء الشركة وبمستوى خدماتها، مؤكداً حرص الإمارات للمزادات، على ترجمة شراكتها الاستراتيجية مع شرطة الشارقة، من خلال مواصلة تنظيم أنجح المزادات لصالحها، وفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات العالمية.

ويُمكن للراغبين بالاطلاع على جميع الأرقام المعروضة في المزاد من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال تحميل التطبيق المجاني لـ "الإمارات للمزادات"، من "أبل ستور"، أو "جوجل بلاي"، أو عبر زيارة مركز خدمة المتعاملين للشركة، في مبنى إدارة المرور بمنطقة الرمثاء.

ويتوجب على الراغبين في المزايدة، الذين يحق لهم امتلاك عدد غير محدد من الأرقام المميزة، إيداع شيك تأمين عند التسجيل، مع ضرورة الحضور قبل وقت كاف من بدء فعالياته.