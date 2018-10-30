بلدية الشارقة تؤكد جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار ضمن خطة متكاملة

الشارقة 24:

أعلنت اللجنة العليا لطوارئ الأمطار في بلدية مدينة الشارقة، عن الاستعداد الكامل والجهوزية التامة للتعامل مع مختلف الحالات، في ظل أمطار الخير التي تشهدها الدولة، من خلال خطة ممنهجة ومدروسة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتعامل مع تجمعات المياه وجميع الحالات الطارئة، التي من الممكن حدوثها، وذلك من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة، في مبنى البلدية الرئيسي برئاسة سعادة ثابت سالم الطريفي، مدير عام البلدية، والمهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، وخالد السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين، وأعضاء اللجنة، لوضع خطة عمل متكاملة من مختلف إدارات وأقسام البلدية.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي، أن اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، أعلنت خلال اجتماعها الأول، أنها تتابع جميع البلاغات والملاحظات التي ترد من الجمهور، مع تشكيل لجان للمتابعة للتعامل مع جميع الحالات، من خلال فرق عمل وكوادر مؤهلة، ورصد معدات جديدة، خصوصاً في ظل ازدياد كميات الامطار، ومواجهة كل تحديات العمل والتغلب عليها، من خلال الجهود الكبيرة لفرق العمل.

وأشار سعادته إلى أن فرق العمل تجوب جميع مناطق وشوارع الإمارة، للتعامل السريع والآني مع أية تجمعات للمياه في المناطق المحتملة، حسب الخطة الموضوعة، لضمان انسيابية حركة السير، والوصول إلى أعلى درجات السلامة والراحة للجمهور، والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للإمارة الباسمة.

وثمن الطريفي الجهود التي بذلتها اللجان الفرعية، المنبثقة عن اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، خلال العام الماضي، ونجاحها في سحب المياه من الشوارع بأقصى سرعة، نتيجة التحرك السريع وفق الخطة المعدة مسبقاً، مثنياً على عمال البلدية الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً عند هطول الأمطار، لضمان سلامة مستخدمي الطرق وانسيابية حركة السير.

ونوه الطريفي بأن البلدية تحرص أشد الحرص على سلامة العمال، ووقايتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء العمل، في ظل ظروف الطقس غير المعتادة، وذلك من خلال تجهيزهم بكل ما يلزم من ملابس ومعدات السلامة، عند التعامل مع تجمعات الأمطار، وإزالة كافة الصعوبات التي قد تعيق إنجاز عملهم، على أكمل وجه.

من جانبه أوضح المهندس حسن التفاق، أن اللجنة الميدانية قامت بوضع الخطط والتدابير اللازمة لتقليل تجمعات الأمطار والتأكد من جاهزية شبكة مياه الأمطار، وتنظيف جميع المنهولات والفتحات التي تصرف بها المياه، وتحديد أماكن التجمعات لاستخدام المعدات الثقيلة، وتحديد المناطق التي تستخدم بها الصهاريج، فضلاً عن توزيع مضخات الديزل والتي بلغ عددها 55 مضخة، وتجهيز 66 صهريجاً بشكل مبدئي، بحيث تتم متابعة سير العمل من خلال 28 مسؤولاً، والتواصل مع الجهات المعنية، لتضافر الجهود والتعامل السريع مع مختلف الحالات.

وأشار إلى أنه تم تطوير آلية العمل، حيث عملت البلدية على إعادة ترميم وتأهيل 29 بركة، من قبل إدارة الخدمات العامة، وإدارة الصرف الصحي، كما تم ربط 12 موقعاً جديداً من مواقع تجمعات الأمطار، مع المواقع التي تم إنجازها العام الماضي لتصريف المياه.

وأكد خالد بن فلاح السويدي، أن اللجنة المساندة قامت بوضع خطة عمل ممنهجة، للتعامل مع مختلف الحالات، رفقة اللجان الأخرى، والتي ستقوم بالعديد من الأدوار، كمساعدة المواطنين أصحاب البيوت الشعبية، التي من الممكن أن تتأذى جراء الأمطار، وتوفير محطات الديزل على مدار 24 ساعة، ومضخات لسحب المياه، وسيارات شفط وأخرى للسحب، بغرض مساعدة الأهالي في سحب مركباتهم المتضررة، إن وجدت.

من جانبه أشار علي عبيد الحمودي، رئيس اللجنة الاعلامية، إلى أن البلدية تحرص كل الحرص على التعامل مع البلاغات التي ترد لها بمنتهى السرعة، فالخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي جميع الملاحظات، كما تعمل اللجنة على تسليط الضوء على جهود لجنة الطوارئ، ونشر جميع المواد الاعلامية المختلفة التي تحمل معها رسائل توعوية للجمهور.

وأهابت بلدية مدينة الشارقة، بجميع أفراد المجتمع ضرورة الالتزام بوسائل السلامة والوقاية، والابتعاد عن تجمعات المياه، والاستمتاع بالأجواء الشتوية الجميلة، بحرص وانتباه، والقيادة بحذر وعدم الانشغال عن الطريق، بتصوير الأمطار أو المناظر الطبيعية أو غيرها، وضرورة التواصل مع الخط الساخن على الرقم 993 للإبلاغ عن أية ملاحظات.