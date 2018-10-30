خالد المدفع: "شمس" شريك استراتيجي لمهرجان الشارقة لريادة الأعمال

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أكد سعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، أن المدينة تحرص على المشاركة في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للمساهمة في بناء مجتمع حيوي وبيئة مثالية للريادة والابتكار، مشدداً على اعتزاز "شمس" بكونها شريكاً استراتيجياً فاعلاً وحيوياً، لمركز شراع في مختلف برامجه وأنشطته وأعماله.

وأشار المدفع إلى أن هذا الحدث يواكب تطلعات مدينة الشارقة للإعلام، في دعم مشاريع الشباب، والشركات الناشئة والمتوسطة في المجالات الإبداعية الإعلامية، داعياً مؤسسات الشارقة الحكومية، والشركات الخاصة، والأفراد، لزيارة هذه المهرجانات، لبناء جسور التعاون بين الجميع.

وأضاف أن المهرجان يستضيف هذا العام قادة وخبراء، وصانعي قرار، على المستويين الإقليمي والدولي، من القطاعات الحكومية، والأوساط الأكاديمية، وقطاع التكنولوجيا، وعالم الأعمال، وقطاعات رئيسية الأخرى، كما يستقبل مدينة "الشركات الناشئة"، وتضم قائمة الحضور مشتركين من الشركات الناشئة الأكثر تأثيراً في المنطقة، لعرض نشاطاتهم في المهرجان، ويتيح فرصة للتنافس على مسابقة للترويج للشركات الناشئة، للفوز بجوائز مالية يعلن عنها أثناء المهرجان.