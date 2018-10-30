خالد بن فلاح السويدي: فرق البلدية في الميدان لمواجهة تجمعات الأمطار

الشارقة 24 - محمود سليم:

أعلن خالد بن فلاح السويدي، مساعد مدير عام بلدية مدينة الشارقة لقطاع خدمة المتعاملين، عضو اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، أن بلدية مدينة الشارقة، مستعدة تماماً للتعامل مع موسم الأمطار.

وطالب السويدي، في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، الجمهور بالتواصل مع البلدية على الرقم 993 للتبليغ عن أي حالة تجمع للأمطار، أو للشكاوى والمقترحات، مؤكداً السعي لبذل جميع الجهود للوصول لتجمعات الأمطار والتعامل معها، وخدمة الجمهور في إمارة الشارقة.

وأكد السويدي أن اللجنة المساندة، ستقوم ضمن اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، بمتابعة المباني قيد الإنشاء، والـتأكد من سلامة السور المؤقت، تفادياً لأي طارئ قد يحصل نتيجة هبوب رياح قوية، ودعم الفرق الميدانية بالدوريات والمفتشين، خاصة في مناطق الازدحام، وتسيير دوريات خاصة لرصد أماكن تجمع الأمطار، وتبليغ غرفة العمليات المركزية، بالإضافة إلى ردم الأماكن التي تحتاج إلى ردم، وإقامة الحواجز الرملية عند الحاجة لذلك.