اطلاق مبادرات تحافظ على الحياة البرية في منطقة البطائح

الشارقة 24:

برئاسة سعادة محمد عبد الله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، عقد المجلس البلدي لمنطقة البطائح، صباح الثلاثاء، اجتماعه الدوري لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي الـ 14، بحضور جميع أعضاء المجلس البلدي.

هدف الاجتماع إلى بحث ودراسة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تخص احتياجات المواطنين، وتحقق رؤية المجلس البلدي في خدمة مصالح المواطنين والمقيمين في منطقة البطائح، مواكبةً للتطور العمراني والتجاري والصناعي، تحقيقاً لمنظومة التنمية الشاملة.

إلى جانب الدفع بمساعي المجلس البلدي الرامية إلى النمو والتطوير وتحقيق مصالح الأهالي عبر عدد من اللجان المتخصصة العاملة في المجلس البلدي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين والتواصل مع الأهالي، عبر منظومة التواصل المجتمعي المباشر مع أهالي المنطقة، بهدف معرفة احتياجاتهم وزيارتهم بصفة دورية، والعمل على تحقيق الاستقرار الأسري، عبر عدد من المبادرات.

وفي السياق ذاته، أعلن سعادة محمد عبد الله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، عن مبادرات التشجير والحفاظ على الحياة البرية في منطقة البطائح، منها حملة تشجير في محميات حزام غابات المنتثر، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاهتمام بالمناطق الصحراوية وإعادة الحياة الطبيعية لها، وضرورة حماية التنوع الحيوي في المناطق البرية.

وتنطلق حملة التشجير خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة وبالمشاركة المجتمعية من الأهالي المواطنين والمقيمين والمدارس والجامعات والأندية الرياضية، لنشر الوعي البيئي في المجتمع، متخذين من كلمات صاحب السمو حاكم الشارقة شعاراً للحملة " الطبيعة قدرها الله ونحن نخاف من عبث الإنسان في الطبيعة، إذا كنتم تحبون سلطان فقدروا ما بذله فيها".

حيث كتبت بلدية البطائح كلمات سموه في نصب تذكاري أمام مدخل محمية المنتثر.

كما أعلن بن حليس مبادرة تنظيف البر، الهادفة إلى توعية رواد المناطق البرية بأهمية الحفاظ على البيئة البرية، وعدم إلقاء المخلفات وتعزيز السلوك الحضاري لدى مرتادي البر، تعزيزاً للولاء والانتماء.