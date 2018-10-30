المهندس حسن التفاق: 3 لجان من بلدية الشارقة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار

الشارقة 24 - محمود سليم:

اجتمعت اللجنة العليا لطوارئ الأمطار في بلدية مدينة الشارقة، لبحث آخر التطورات والاستعدادات لموسم الأمطار، في ظل الأمطار التي تشهدها الدولة.

وأعلن المهندس حسن التفاق مساعد مدير عام بلدية مدينة الشارقة لقطاع الزراعة والبيئة، عضو اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، عن تشكيل البلدية لثلاث لجان يتم من خلالها التعامل مع تجمعات مياه الأمطار، ووضع الخطط والتدابير اللازمة لتقليل تجمعات الأمطار، والتأكد من جاهزية شبكة مياه الأمطار.

وأوضح التفاق، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن اللجنة الميدانية تختص بتجمعات مياه الأمطار في الطرق، بينما تقدم اللجنة المساندة الدعم اللازم لسكان مدينة الشارقة، بالإضافة إلى اللجنة الإعلامية.

وأكد أنه تم وضع الخطط للتعامل مع تجمعات الأمطار، وعمل تحسينات للمشاريع، متمنياً السلامة لسكان إمارة الشارقة ومستخدمي الطريق.