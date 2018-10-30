"الأشغال" تنجز مبنى إدارياً في نادي الشارقة الرياضي

الشارقة 24:

انتهت دائرة الأشغال العامة في الشارقة من تشييد مبنى إداري في نادي الشارقة الرياضي، بتكلفة 3.5 مليون درهم، بحسب ما صرح المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة.

وذكر رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمبنى ورفده بجميع الخدمات، مشيداً بالدعم السخي الذي تلقته مسيرة التنمية الرياضية من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعمه الكبير للقطاع الرياضي، وأهمية البنية التحتية الرياضية القادرة على احتضان الشباب، وتوجيه مهاراتهم لتكون حاضنة فكر وإشعاع ثقافي وحضاري ورياضي، والارتقاء بالمواهب والكفاءات من الرياضيين.

من جهتها، أوضحت المهندسة علياء الرند مدير إدارة مشاريع المباني بالدائرة، أن المبنى يقع في نادي الشعب سابقاً ونادي الشارقة حالياً، وتبلغ المساحة الإجمالية للمبنى 1500 متر مربع، ويتألف من طابق أرضي وأول متضمناً 8 مكاتب ومجلس لاستقبال كبار الشخصيات والغرف الخدمية من مطابخ ودورات مياه لكلا الجنسين في الطابق الأرضي والأول، بالإضافة إلى مصعد ومواقف مخصصة لمواقف السيارات ومخارج الأمن والسلامة.

وصمم المبنى على الطراز المحلي الإماراتي المزين بأشكال أصيلة وأقواس تراثية تعلوها "البراجيل" بتصميمها المرتفع القادر على جلب الهواء من الجهات الأربع.

من جهتها، أكدت المهندسة حصة الميل مدير مركز تقنية المعلومات، أنه تم تجهيز البنية التحتية لشبكة الكمبيوتر، وتجهيز غرفة الحاسوب الرئيسة بأنظمة التبريد وموزع كهرباء، ونظام مكافحة الحرائق، وبوابة تحكم وتمديد الكوابل.

وأضافت، أنه تم تجهيز المبنى بأحدث أنظمة الاتصال الصوتي الرقمي بجانب تغطية جميع مرافق المبنى بشبكة لاسلكية والأنظمة اللازمة من شاشات.