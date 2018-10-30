"اجتماعية الشارقة" تؤمن 1،900 حق للأطفال المحرومين

الشارقة 24:

كشفت إدارة حماية حقوق الطفل، التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عن إسعادها 1،226 طفلاً من فاقدي الرعاية الاجتماعية، وذلك من خلال تأمينها أكثر من 1،931 حقاً من الحقوق النفسية والاجتماعية والقانونية والتعليمية، خلال التسعة أشهر الأُولى من عام 2018.

وأكد علي محمد آل علي مدير إدارة حماية حقوق الطفل بالإنابة، أن دائرة الخدمات الاجتماعية تولي الأطفال اهتماماً كبيراً، من خلال سعيها الدائم إلى تقديم المساندة والرعاية الكاملة لهم من جميع الجوانب، انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها في رعاية الأطفال، لضمان تمتعهم بكافة حقوقهم، والسعي إلى توفير بيئة آمنة لهم، لا سيما الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية.

وتجسيداً لهذا الدور، فإن إدارة حماية حقوق الطفل، تسعى من خلال قسم دعم ومساندة الطفل في تحقيق الاحتياجات والحقوق الاجتماعية والقانونية والنفسية للأطفال المحرومين من الرعاية، والوقوف على حل متطلباتهم والإشكاليات التي تواجههم، من خلال التدخل المباشر عن طريق المختصين أو التنسيق مع الجهات ذات الشأن.

دعم اجتماعي ونفسي وقانوني

أفاد محمد علي أن إدارة حماية حقوق الطفل، أمّنت 1،931 حقاً من الحقوق الأساسية للطفل خلال التسعة أشهر الأُولى من عام 2018، المتمثلة في الدعم الاجتماعي والقانوني والنفسي، موضحاً أن خدمات الدعم الاجتماعي التي تم تقديمها بلغت نحو 892 خدمة اجتماعية، تمثلت أبرزها في التوعية الأسرية، والتشخيص الاجتماعي، والتدريب على الخطط الأسرية، والتوجيه والارشاد، إلى جانب متابعة مستوى التحصيل الدراسي.

فيما بلغت خدمات الدعم القانوني نحو 808 خدمة قانونية، وشملت في مجملها تأمين حقوق الأطفال الأساسية في الحصول على الأوراق الثبوتية والمتطلبات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مختلف القضايا الاجتماعية الأساسية التي لها أبعاداً قانونية وتشريعية.

وبلغت خدمات الدعم النفسي، نحو 231 خدمة، تضمنت تقديم البرامج المتخصصة، وهي برامج تأهيلية ونفسية وسلوكية، وكذلك الجلسات العلاجية، بالإضافة إلى البرامج التوعوية في كيفية التعامل مع الطفل المعاق أو المريض النفسي.