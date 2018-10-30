"موارد الشارقة" تبدأ برنامج الدبلوم المهني في إسعاد المتعاملين

الشارقة 24:

بدأت دائرة الموارد البشرية بالشارقة برنامج الدبلوم المهني في إسعاد المتعاملين، بالتعاون مع جامعة الشارقة، في مقر مركز التعليم المستمر بالجامعة، مستهدفاً موظفي الجهات والمؤسسات بحكومة الشارقة، ويستمر حتى 12 من ديسمبر المقبل.

يهدف الدبلوم إلى تأهيل وتدريب موظفي قطاعات خدمة العملاء للتعامل بحرفية مع مهام العمل، ضمن 100 ساعة تدريبية، يحصل المشارك بموجبه على شهادة معتمدة من جامعة الشارقة، في مهارات الاتصال والعرض والتقديم، والتميز في إدارة علاقات المتعاملين، وأسس تقديم الخدمة الفائقة، وإدارة إسعاد المتعاملين.

وتأتي الدبلومات المهنية، تنفيذاً للخطة الوطنية لتنمية المجتمع وتطويره 2017 _ 2022، التي وقعتها دائرة الموارد البشرية وجامعة الشارقة في 2017، بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي نصت على تنفيذ برامج تطويرية ممنهجة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية الوظيفية، وتعزز قدراتها العلمية والمهنية، وتزودها بالخبرات العملية، من أجل تحقيق التكيف مع المتغيرات ورفع كفاءة الجهاز الحكومي والوصول إلى الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية.

يذكر أن الدائرة اختتمت 25 أكتوبر الجاري الدبلوم المهني في التفتيش، الذي استهدف موظفي جهات ومؤسسات حكومة الشارقة العاملين في نظم التفتيش، واستمر لـ 20 يوماً، متضمناً المحاور الأساسية في نظام التفتيش.