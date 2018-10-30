"الشارقة للعمل التطوعي" تُعرف بمعايير دورتها الـ 16

الشارقة 24:

قدمت جائزة الشارقة للعمل التطوعي، محاضرة تعريفية، استضافتها بلدية مدينة الشارقة، وذلك ضمن برامج "الجائزة"، الهادفة إلى تعريف المؤسسات والأفراد على مختلف مجالات العمل التطوعي، ومعايير الجائزة للدورة 16.

حضر المحاضرة عبد الله علي القايدي مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، وعدد من مدراء الإدارات والموظفين بالبلدية.

تعكس المحاضرة التعريفية مدى أهمية العمل التطوعي لدى قيادات المؤسسات الحكومية، وحرصهم على تحفيز الموظفين للقيام بأعمال تطوعية، وتعد بلدية مدينة الشارقة من المؤسسات الرائدة، التي لها بصمات وإسهامات في مختلف مجالات العمل التطوعي، من خلال رفع مستوى الوعي المؤسسي والمجتمعي في مجال العمل التطوعي بطريقة احترافية وبناءة، وكذلك تعريفهم بفئات ومجالات الجائزة المختلفة.

وأكدت الأستاذة فاطمة موسى البلوشي المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، أن هذه الخطوة تسهم في تلبية تطلعات القيادة الرشيدة، التي لا تألو جهداً في دعم ومتابعة البرامج التطوعية الهادفة وإعطائها أهمية خاصة، ولا سيما تلك التي تحفز المؤسسات الحكومية أو المجتمع إلى تأدية العمل التطوعي بطريقة عملية تعود بالنفع على المجتمع والوطن.

وثمنت المدير التنفيذي للجائزة، تعاون بلدية مدينة الشارقة وقياداتها وموظفيها، كما ثمنت جهودهم في استقبال فريق الجائزة إلى انعقاد هذه المحاضرة التعريفية في مقر البلدية، مؤكدةً أن أهم سياسة للجائزة هو الحث والتحفيز على المشاركة في الأعمال التطوعية، وكذلك المشاركة للحصول على الجائزة من فئات المجتمع كافة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق.

ومن جانبه، أكد عبد الله علي القايدي مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي في بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية تحرص على تكريس ثقافة التطوع لدى موظفيها، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، وترسيخ هذه الثقافة باعتبارها أداة من أدوات النهوض بالمجتمع إلى الأفضل، إلى جانب المشاركة بمختلف الفعاليات التطوعية، وتنظيم فعاليات أخرى بين موظفيها.

وأوضح القايدي أن الجائزة تعتبر فرصة كبيرة لكي تبذل الجهات المختلفة جهداً في هذا المجال.

تضمنت المحاضرة نبذة تعريفية عن الجائزة، وشرحاً كاملاً ووافياً عن أهميتها، بالإضافة إلى كيفية توثيقات الملفات والمشاركات، كما تضمنت المحاضرة مجالات المشاركة في الجائزة وفئاتها وشروطها ومعايير تقيمها للدورة 16، بالإضافة إلى المجالات التي ترتبط بالجانب المؤسسي.