دبلوم أكاديمي لموظفي كهرباء الشارقة بالتعاون مع "الأميركية"

الشارقة 24:

اختتم فريق مكون من 22 موظفاً من هيئة كهرباء ومياه الشارقة، برنامج دبلوم متخصص في التميز المؤسسي وإعداد القيادات، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة.

تضمن الدبلوم مجموعة من البرامج المكثفة في الممارسات الإدارية المتقدمة ومنظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي والابتكار، وذلك بهدف الارتقاء بالمسار الوظيفي، وتقديم أفضل الخدمات وفق أعلى مستويات الجودة في الإمارة، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لإعداد قادة الصف الثاني.

وتضم الدفعة الأولى التي التحقت بالبرنامج عدداً من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين المتميزين، الذين خضعوا لبرنامج استمر لمدة عام، صمم خصيصاً لتطوير المهارات لديهم، بهدف تجهيزهم لتسلم مناصب قيادية في الهيئة مستقبلاً.

تضمن البرنامج الذي أعدته الجامعة الأميركية في الشارقة الأساليب الحديثة لحل المشاكل، وطرق التفكير في المواقف الحرجة، والمهارات القيادية التي تساعد المشاركين في البرنامج على وضع معارفهم التي اكتسبوها في خدمة عملهم في الهيئة.

وأكد سعادة المهندس الدكتور راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الاستثمار في تدريب وتطوير الكوادر البشرية، وتحسين مهاراتهم القيادية في المستويات الإدارية العليا، يعد حجر الزاوية في استراتيجية الهيئة، وسيسهم التعاون المبتكر مع الجامعة الأميركية في الشارقة لتحقيق مستقبل مستدام، عبر تجهيز العاملين لشغل مناصب قيادية رفيعة المستوى في الهيئة.

وأكد الليم، أن البرنامج المتقدم الذي تم تطويره بالشراكة مع الجامعة الأميركية بالشارقة يوفر نطاقاً واسعاً جداً من المعرفة حول الأعمال الرئيسية التي تقوم بها الهيئة، كما يزود المتدربين بالمهارات الإدارية الشاملة والكاملة التي يحتاجونها.

وأكد حرص الهيئة على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية، التي تسهم بدورها في دعم مساعي الهيئة لتطوير مجالات عملها المختلفة، مثمناً جهود المنتسبين للبرنامج، ومشيراً إلى سعي الهيئة المستمر لتطوير الموارد البشرية في جميع المجالات الإدارية والفنية والتخصصية، والحرص على تطوير المهارات والقدرات.

وأشاد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتعاون الجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة الشارقة الدائم مع الهيئة في تنفيذ برامج التأهيل، وتقديم الدعم العلمي والمهني لإكساب الموظفين المهارات اللازمة.