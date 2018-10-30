"الشارقة للإعلام" تخصص 120 إعلامياً لفعاليات "الدولي للكتاب"

الشارقة 24:

ضمن برنامج رعايتها الإعلامية واستراتيجيتها الرامية إلى مواكبة فعاليات الشارقة الثقافية، أعلنت مؤسسة الشارقة للإعلام، عن تخصيص 120 إعلامياً من كوادرها، لتغطية فعاليات الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري حتى 10 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 1874 دار نشر من 77 دولة.

وتُعد المؤسسة خطة برامجية لمتابعة الحدث، تتوزع على مختلف القنوات والإذاعات التابعة لها، حيث يشارك في نقل ندوات وأمسيات المعرض، كل من: تلفزيون الشارقة، وقناة الشرقية من كلباء، وقناة الوسطى من الذيد، ومركز الأخبار في المؤسسة، وإذاعة الشارقة، وإذاعة "بَلْس 95"، وإذاعة القرآن الكريم من الشارقة.

ولفت سعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، إلى أن نجاح معرض الشارقة الدولي للكتاب، يؤكد نجاح رسالة ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وضع رهانه الأول على الثقافة، مشيراً إلى أن المعرض يعد إحدى ركائز مشروع الشارقة الثقافي.

وعن مشاركة المؤسسة في المعرض، أكد سعادة محمد حسن خلف، استعداد المؤسسة لنقل مختلف الفعاليات والأنشطة التي تنظم طيلة أيام المعرض، من واقع العلاقة الوثيقة التي تربط المؤسسة بالمعرض كل عام، بالإضافة إلى استمرار المؤسسة بتطبيق استراتيجياتها الرامية إلى مواكبة مسيرة الشارقة التنموية، والحضارية، والثقافية.

وأوضح مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، حرص المؤسسة على تخصيص أكثر من 120 من صحفيين، ومصورين، ومقدمي برامج، ومعدين، وكوادر فنيّة، لتقديم تغطية مهنية شاملة، تتناسب مع المكانة التي يمثلها المعرض، باعتباره واحداً من أهم الأحداث المتخصصة في الثقافة والكتاب عالمياً.

تلفزيون الشارقة

يقدم تلفزيون الشارقة العديد من البرامج لمواكبة للحدث، حيث يعرض طيلة أيام المعرض برنامج "ساعة كتاب"، وبرنامج الأطفال "أطفالنا والكتاب"، بالإضافة إلى تسجيل جميع الندوات المصاحبة للمعرض، وتخصيص ملف يوميٍ عبر مركز الأخبار في المؤسسة في نشرة "أخبار الدار" يتضمن تقارير، ونقل مباشر، واستضافات في الاستوديو، إلى جانب تنظيم لقاءات حصرية مع أبرز ضيوف المعرض، وتسليط الضوء على الفعاليات المصاحبة.

وخصص تلفزيون الشارقة أكثر من 50 فاصلاً وإعلاناً للمعرض، تتضمن فواصل متعددة حول ضيوف المعرض، وفواصل إنفوجرافيك عن فعالياته وأقسامه، وفواصل ثقافية متنوعة، تتضمن: "حكاية كتاب"، و"كتاتيب إمارة الشارقة"، و"قالوا على الأوراق"، و"دعوة للقراءة"، و"قالوا عن الكتاب"، و"أجراس القلب"، و"أول كتاب قرأته"، بالإضافة إلى إعلانات خاصة للمعرض، ولقطات من أرشيفه عبر الأعوام الماضية.

الوسطى من الذيد

ومن جانبها، تقدم "الوسطى من الذيد" حزمة من البرامج والتقارير والاستضافات التي تواكب الحدث لحظة بلحظة، ابتداءً ببرنامجها الصباحي "يوميات الوسطى"، الذي تستضيف خلاله المسؤولين والكتاب والباحثين، فضلاً عن عرض تقارير لأنشطة وبرامج المعرض طيلة أيامه، إلى جانب برنامج "من المعرض" الذي يبث يوميًا على الهواء مباشرة، من 6 إلى 7 مساءً من استوديو المؤسسة الخاص في المعرض.

الشرقية من كلباء

وتقدّم "الشرقية من كلباء" فقرة نقل حيّ عبر برنامجها "صباح الشرقية" مع المذيع محمد البلوشي، برفقة عدد من الضيوف، للحديث عن أبرز الفعاليات والورش، بالإضافة إلى عرض تقارير مصوّرة عن فعاليات وضيوف المعرض يومياً عبر برنامج "حديث المساء".

كما تخصص القناة برنامجاً خاصاً، "استنارة" على مدار 50 دقيقة، ليستضيف القائمين على المعرض من منظمين ومسؤولين، بالإضافة إلى الكتّاب ودور النشر، ويتابع توقيعات الإصدارات الجديدة.

إذاعة الشارقة

وتسجّل إذاعة الشارقة تقارير يوميّة تعرض على برنامجها الصباحي "الأثير"، بالإضافة إلى تخصيص مداخلات من المعرض في "الخط المباشر"، وإنتاج برنامج خاص تحت عنوان "خير جليس"، يتناول فعاليات المعرض، فضلاً عن استضافات للمثقفين والكتاب المشاركين، ونشر أخبار المعرض على حساب الإذاعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما تقدم إذاعة Pulse 95، تغطية شاملة لفعاليات المعرض عبر إجراء مقابلات مع كتّاب ومفكّرين يتحدثون اللغة الإنجليزية لبثها خلال برامجها المتنوعة على مدار اليوم.

إدارة الإعلام الرقمي

وتستعد إدارة الإعلام الرقمي لنقل فعاليات المعرض المباشرة والمسجلة عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لقنوات المؤسسة، حيث تتضمن البث المباشر لحفل الافتتاح، وحفل الختام، والفعاليات اليومية من ورش عمل، ومعارض مصاحبة، ولقاءات مع الزوار والمشاركين، إلى جانب طرح المسابقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فعاليات يوميّة

ولزوار الجناح طيلة أيام المعرض، تنظم المؤسسة مسابقة يومية في تصوير "السِلّفي"، وتخصص لها منصة للتصوير تتيح للراغبين بالمشاركة في التقاط صورهم وإدخالها في السحب اليومي لفرصة الفوز بجوائز ماليّة، كما تنظم مسابقة خاصة بيوم العلم الذي سيصادف 2 نوفمبر المقبل، ثالث أيام المعرض، حيث سيرسم المشاركون علم دولة الإمارات على شاشة لمس إلكترونية، ويقدمون رسوماتهم في سحب إلكتروني تلقائي يتم بموجبه اختيار ثلاثة فائزين تخصص لهم جوائز مالية.

إصدارات صوتيّة حصرية لزوار المعرض

وتتميز مشاركة المؤسسة هذا العام بتوزيع عدد من الإصدارات الصوتية، تتضمن الجزء الأول من برنامج "حديث الذاكرة" بصوت الإعلامي علي الشريف، وبرنامج "سرد الذات"، والبرنامج القرآني "في رحاب سورة".

أما إذاعة الشارقة، تُصدر خلال المعرض النسخة الصوتية من البرنامج الثقافي "هذا خلق الله"، الذي يتناول مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، عبر محتوى ثقافي علمي أدبي، يبرز عظمة الخالق فيما أبدع، ويواكب أحدث اكتشافات العصر، بما يناسب المستمعين من مختلف التخصصات والأعمار، بالإضافة إلى البرنامج الثقافي "عيش وشوف"، الذي يقدّم صورة بانورامية جمالية لدول مختلفة، يستعرض فيها عادات وتقاليد الشعوب.

ومن جانبها، تصدر إذاعة القرآن الكريم من الشارقة نسخة صوتية من "ختمة 100 قارئ"، حيث جمعت الإذاعة أصوات 100 من أعذب القراء، لتسجيل وإنتاج ختمة قرآنية كاملة لكتاب الله.