انطلاق الدورة التاسعة من معرض الشارقة للطوابع البريدية 13 نوفمبر

الشارقة 24:

أعلن مركز "ميغا مول" الشارقة، عن انطلاق الدورة التاسعة من معرض الشارقة التاسع للطوابع البريدية، الذي تنظمه جمعية الإمارات لهواة الطوابع، بالتعاون مع ميغامول الشارقة، في الفترة من 13 – 17 نوفمبر المقبل، بمشاركة واسعة من هواة ومحبي جمع الطوابع البريدية والعملات المعدنية والورقية، إضافةً إلى تجار بيع الطوابع والعملات ومستلزماتها.

ويشارك في معرض هذا العام، تجار طوابع وعملات وعارضين من19 دولة، تتضمن مشاركاتهم 46 موضوعاً مختلفاً موزعة على 120 منصة عرض، وسيشهد المعرض مزاداً على العديد من الطوابع البريدية النادرة، إضافةً إلى العديد من الفعاليات الأخرى، التي تتوجه إلى الهواة والجمهور العادي على حد سواء.

ولفت عبد الله خوري رئيس جمعية الإمارات لهواة الطوابع، إلى أن الدورة الجديدة لمعرض الشارقة للطوابع ستقدم نخبة مميزة من الطوابع البريدية، التي تؤرخ لعدد من الحضارات والدول، فضلاً عن وثائق وعملات نادرة.

وتوقع الخوري أن يشهد المعرض في هذه الدورة نجاحاً كبيراً، على غرار الدورات السابقة، وذلك لاهتمام فئة واسعة من الجمهور والمثقفين والطلاب بهذه الهواية، معتبراً أن الطوابع البريدية تعد سفيراً بين الدول ينقل ثقافات الشعوب ويوثق تاريخ الأمم عبر آلاف السنين، كما أنه يدون الأحداث الهامة التي تمر بها الأوطان على مر التاريخ.

من جهته، أكد محمد سرور مدير التسويق في مركز "ميغا مول"، أن معرض الشارقة للطوابع، الذي يستضيفه المركز منذ 9 سنوات، يعد من أبرز الفعاليات التي تعزز النشاط السياحي والتجاري والثقافي في إمارة الشارقة، كما يشكل المعرض مناسبة هامة في التعريف بالموروث الحضاري والثقافي للمنطقة بشكل عام، ودولة الإمارات بشكل خاص، وذلك للمشاركة الكبيرة التي يشهدها المعرض عاماً تلو آخر من هواة وتجار ومحبي الطوابع والعملات النادرة من مختلف دول العالم.

دعا مدير التسويق في مركز "ميغا مول"، الجمهور، لزيارة المعرض للتعرف على أحدث المجموعات من الطوابع النادرة والأغلفة البريدية والأوراق النقدية والعملات الفضية، بالإضافة إلى الصور والمقتنيات القديمة والتاريخية.

ويشهد المعرض حضور نخبة من المحكمين الدوليين والمنسقين الذين يزورون إمارة الشارقة، لعرض تشكيلة واسعة من الطوابع البريدية النفيسة والنادرة، التي تؤرخ الأحداث والمناسبات خلال الحقب المختلفة من الزمن، كما تستعرض التسلسل الزمني للأحداث البارزة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتاريخ العالم خلال العقود الماضية.