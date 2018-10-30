"تنفيذي الشارقة" يصدر قراراً بشأن تصاريح ممارسة نشاط التدريب الوقائي

الشارقة 24 - راشد حمدان:

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس التنفيذي، الذي عقد صباح الثلاثاء، بمكتب سمو الحاكم.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، بحث المجلس المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجلسة، واتخذ عدداً من القرارات والتوصيات المناسبة، بما يحقق رؤية الإمارة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.

واعتمد المجلس طلب المجلس الاستشاري لمناقشة سياسات بعض من دوائر وهيئات حكومة الشارقة وهي: "هيئة تطوير معايير العمل، وهيئة الوقاية والسلامة، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، ودائرة الطيران المدني، ودائرة الأوقاف في إمارة الشارقة".

وأصدر المجلس قرار رقم "31" لسنة 2018، بشأن تصاريح ممارسة نشاط التدريب الوقائي، ونص القرار أنه سنداً لأحكام الفقرة "11" من المادة "6" من القانون رقم "8" لسنة 2015، بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة، تكون هيئة الوقاية والسلامة هي الجهة المختصة حصرياً في إمارة الشارقة بإصدار التصاريح اللازمة للجهات الراغبة في ممارسة نشاط التدريب الوقائي.

واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة التسجيل العقاري، والمتضمنة الخدمات المقدمة للمتعاملين وسبل تطويرها للارتقاء بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها الدائرة.

وضمن ما استجد على جدول الأعمال، اطلع المجلس على المرسوم الأميري رقم "44" لسنة 2018، بشأن إنشاء محمية البردي الطبيعية في إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة، والتي ستعقد يوم الخميس الموافق 1 من نوفمبر 2018، وسيناقش فيها سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية.