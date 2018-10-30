سوق الجبيل بالشارقة يحتفي بالفائزين في مسابقة "الشيف الصغير"

الشارقة 24:

توّج سوق الجبيل بالشارقة مساء الخميس الماضي، الأطفال الفائزين في مسابقة "الشيف الصغير" التي نظمتها "أطفال الشارقة" التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع مركز الشيف الدولي، وذلك خلال استضافتهم للمسابقة التي هدفت إلى إكساب الأطفال مهارات التعامل مع الضغط أثناء إعداد الأطباق تحت مراقبة الحكام، وتعزيز روح التحدي والتعاون فيما بينهم.

وشارك في المسابقة 33 طفلاً وطفلة من أطفال مختلف مراكز مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، وشهدت المسابقة الختامية التي أقيمت في سوق الجبيل منافسة قوية من قبل الفرق المشاركة وهم: فريق مركز الطفل للفنون في ضاحية مغيدر، وفريق مركز الطفل في الحيرة، وفريق مركز الطفل في الرقة، وفريق مركز الطفل في المدام، وفريق مركز الطفل في المليحة، وفريق مركز الطفل في الثميد، وفريق مركز الطفل في البطائح، وفريق مركز الطفل في دبا الحصن، وفريق مركز الطفل في خورفكان، وكذلك فريق مركز الطفل في كلباء.

وتضمنت المنافسة النهائية مشاركة 3 فرق من المستوى الأول من الأطفال الذين فازوا في التصفيات النهائية للدورة التدريبية التي انطلقت في العام 2017م، ويضم كل فريق 3 مراكز من المناطق الثلاثة في مدينة الشارقة، والمنطقتين الوسطى والشرقية، إلى جانب 3 فرق من المستوى الثاني ممن فازوا بالتصفيات النهائية للعام 2018، بحيث مثل كل فريق منطقة من مناطق إمارة الشارقة أيضاً.

وفي ختام التحدي قامت لجنة التحكيم المكونة من طهاة محترفين من مركز الشيف الدولي بعملية تحكيم المسابقة، بعد القيام بتقييم الأطباق التي أعدّها المتسابقون من حيث الشكل، والمذاق، وانسجام المكونات، وإعداد وترتيب المائدة، وكيفية استخدام أدوات ومعدات المطبخ، وأسفرت النتائج عن فوز فريق مركز الطفل في المدام بالمركز الأول ضمن منافسات المستوى الأول، كما فاز بالمركز الأول أيضاً ضمن منافسات المستوى الثاني فريق مراكز المنطقة الشرقية الذي ضم كلاً من: مركز الطفل في دبا الحصن، ومركز الطفل في خورفكان، ومركز الطفل في كلباء.

وأفاد المهندس حامد الزرعوني، مدير سوق الجبيل: "حرصنا من خلال استضافتنا لهذه المسابقة التي تأتي في إطار علاقات تعاوننا مع أطفال الشارقة، إلى تعريف الأطفال على سوق الجبيل، وإتاحة الفرصة أمامهم لشراء احتياجات المسابقة بأنفسهم من السوق مباشرة، من المنتجات الطازجة العديدة، وذلك بهدف تنمية خبراتهم في مجال عمليات الشراء، والبيع من الأسواق، وطرق اختيار الأطعمة".

وأكد الزرعوني أن التوعية والتثقيف تحظى باهتمام السوق، من خلال تعريف الزوار من كافة الفئات العمرية، وخاصة الأطفال من بينهم، على المنتجات الطازجة وأنواعها ومواسمها ومصادرها وطرق اختيارها، إضافة إلى كيفية إعداد الأطباق الصحية باستخدام هذه المنتجات التي يوفرها سوق الجبيل على مدار العام، مهنئاً الفائزين في المسابقة على تفانيهم وجهودهم في إعداد أطباق شهية.

وأفادت عائشة علي الكعبي، مدير أطفال الشارقة بالوكالة بأنهم سعداء باختتام الدورة الثانية من هذه المسابقة الناجحة، التي جاءت لعرض وتطبيق ما اكتسبه الأطفال خلال الدورات التدريبية لبرنامج "الشيف الصغير" الذي أطلقته أطفال الشارقة منذ العام 2017، بهدف تنمية وصقل قدراتهم وتعليمهم فنون الطهي، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وكذلك إكسابهم المهارات الحياتية التي تهمهم في المستقبل.

وشكرت الكعبي الجهات الداعمة والراعية للمسابقة، وخصوصاً مركز الشيف الدولي بالشارقة الذي تولى مهمة تنفيذ الورش والدورات التدريبية، وسوق الجبيل على استضافتهم للمسابقة الختامية، إلى جانب شركة سيرجيلا وأميركان جاردن، كما شكرت مدير أطفال الشارقة بالوكالة الأطفال المشاركين في المسابقة وذويهم الذين قدموا لهم الدعم والتشجيع طوال فترة المسابقة.

ويتضمن سوق الجبيل، أحد أكبر أسواق المنتجات الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الاصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، قسماً للحوم والدواجن الطازجة، وقطاعاً للأسماك، وقسماً آخر للخضروات والفواكه. ويضم قطاع الأسماك ركناً مجهزاً بكافة الأدوات والمعدات الحديثة لتنظيف الأسماك وتقطيعها مع مراعاة أعلى معايير السلامة الصحية، كما يضم السوق مساحة مخصصة لبيع الأسماك عن طريق المزاد والتي تقع في المنطقة الفاصلة بين مدخلي قسم بيع الأسماك وقسم بيع الخضار والفواكه.