منظمة الأسرة العربية تنظم "العرس العربي الجماعي" الأول بالشارقة

الشارقة 24 – وام:





أطلقت منظمة الأسرة العربية بالشارقة، الإثنين، بمناسبة "عام زايد" مشروع العرس العربي الجماعي الأول الذي سيقام يوم 13 ديسمبر المقبل في مركز أكسبو الشارقة، بمشاركة 200 عريس من مختلف الدول العربية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد في فندق "توليب إن الخان" بالشارقة بحضور سعادة جمال عبيد البح رئيس منظمة الأسرة العربية والمهندس فتحي جبر عفانة سفير الأسرة العربية والدكتور يوسف شراب المستشار الإقليمي للمنظمة إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي وسائل الأعلام.

وأفاد جمال بن عبيد البح في كلمته بأن إطلاق مشروع العرس العربي الجماعي الأول يأتي منسجماً مع عام زايد "طيب الله ثراه"، بمشاركة الأخوة والأخوات المقبلين على الزواج من الجاليات العربية الشقيقة المقيمة في دولة الإمارات دولة السلام والتعايش السلمي وعلى خطى زايد الخير الذي فاجأ العالم في القرن الماضي بصندوق السعادة والمودة والرباط الإنساني "صندوق الزواج".

وأضاف أن كرنفالات الزواج والأعراس الجماعية في دولة الإمارات باتت بصمة فخر وافتخار نعتز بها فقد انطلقت مجموعة الأعراس الجماعية قبل قرابة نصف قرن من الزمن وبات عرس زايد العربي مكملاً لهذه الزيجات حيث أصبحت ثقافة مجتمعية تحلق في فضاءات الإمارات الواعدة.

ووجه سعادة جمال بن عبيد البح أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لجهود سموه المخلصة في دعم وتعزيز أعمال المنظمة ودورها الريادي في فضاءات الأسرة العربية.