محمد راشد رشود: تكريم 110 معلمين ومعلمات في دبا الحصن تقديراً لعطائهم

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن، التابع لمجلس الشارقة للتعليم، أن المجلس حريص على دعم العملية التربوية والتعليمية في المدينة بكل مكوناتها، انطلاقاً من دوره كحلقة وصل بين المدرسة وأولياء الأمور.

وأضاف في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش احتفالية نظمها المجلس احتفاءً بيوم المعلم، أن المجلس ارتأى في هذا العام تكريم المعلمين والمعلمات ممن أمضوا سنوات خدمة في الحقل التعليمي تراوحت بين 15 إلى 20 عاماً.

وذكر أن عدد المكرمين في الاحتفالية التي شهدها معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، بلغ قرابة 110 معلمين ومعلمات، تقديراً لعطائهم الكبير، وما قدموه من خدمات جليلة لمدينة دبا الحصن والأجيال المتعاقبة من الطلبة.

وتوجه رشود بجزيل الشكر لمعالي وزير التربية والتعليم لحرصه على حضور الاحتفالية وتكريم المعلمين، ومشاركتهم الاحتفال بيوم المعلم، مما كان له بالغ الأثر في نفوس الأسرة التربوية بالمدينة.