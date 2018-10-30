سالم النقبي: "البلديات" تدعم برامج دائرة الثقافة الفنية والتوعوية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أفاد سعادة سالم بن محمد النقبي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بأن دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية تقوم بدور فاعل في الارتقاء بالوعي والذائقة من خلال فعالياتها وبرامجها الثقافية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها النقبي لـ "الشارقة 24" على هامش حضوره مؤتمر صحافي نظمته دائرة الثقافة بالشرقية للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان كلباء الثقافي.

واعتبر النقبي أن مثل هذه المهرجانات والقوافل الثقافية تعزز وترسخ موروثنا الشعبي، فضلاً عن دورها الملموس في الحفاظ على الذائقة، والارتقاء بالوعي عبر مناشطها المعرفية والتوعوية.

وأكد رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية على حرص دائرته وعموم البلديات والمجالس البلدية على تسخير إمكاناتها وتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لدائرة الثقافة والمساهمة في إنجاح فعالياتها الثقافية.