الحمادي:"التربية"حريصة على إرساء التعليم لتعزيز الاقتصاد المعرفي

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

وصف معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ما حققته الدولة من إنجاز بإطلاق أول قمر صناعي عربي "خليفة سات"، بالمفخرة الوطنية والعربية.

وأفاد معاليه في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش حضوره احتفالية يوم المعلم في مدينة دبا الحصن، بأن هذا الإنجاز أحد الشواهد على ريادة دولة الإمارات وتطورها في مختلف المجالات.

وأضاف إن وزارة التربية والتعليم حريصة على مواكبة هذا التطور، لافتاً إلى دأب الوزارة على إرساء منظومة تعليمية متطورة تعزز مخرجاتها من تمكين أبناء الدولة، وتسهم في الارتقاء بالاقتصاد المعرفي.

وبارك الحمادي للمعلمين والمعلمات في مدينة دبا الحصن تميزهم، مثمناً جهود مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في تنظيم احتفالية يوم المعلم، والتي تم خلالها تكريم قرابة 110 معلم ومعلمة.