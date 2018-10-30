وزير التربية والتعليم يشهد احتفالية "يوم المعلم " في دبا الحصن

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

بحضور معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، نظم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن التابع لمجلس الشارقة للتعليم، احتفالاً بيوم المعلم تحت شعار "نبع يفيض ونبراس يضيء"، وذلك على مسرح مدرسة الحور للتعليم الأساسي والثانوي، حيث قام معالي حسين إبراهيم الحمادي بتكريم 110 معلمين ومعلمات ممن أمضوا فترة عمل في الميدان تراوحت بين 15 إلى 20 عاماً.

وأشاد معالي حسين إبراهيم الحمادي بحسن التنظيم للحفل والفقرات التي قدمت، معبراً عن سعادته بمشاركة وتكريم نخبة من المعلمين والمعلمات في يوم المعلم العالمي.

وأثنى معاليه على جهود مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في دبا الحصن، ودعمه الدائم للحركة التعليمية والتربوية في المدينة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني والقرآن الكريم بعدها ألقى محمد راشد رشود رئيس المجلس كلمة أشاد فيها بدور المعلم والمعلمة في الميدان التربوي، مثمناً جهود القيادة الرشيدة واهتمامها البالغ بالمعلم.

وأشاد رشود بجهود وزارة التربية والتعليم وما تقوم به من دور ملموس في سبيل تطوير وتحديث منظومة التعليم، وكذلك الدور الرائد لمجلس الشارقة للتعليم، وما يبذله من جهود تدعم هذه الرؤية التي تتناغم مع هذه المسيرة

وألقت المعلمة فاطمة محمد سليمان الشرقي كلمة المعلمين المكرمين، فيما تنوعت فقرات الحفل بين الشعر والاستعراض، وقدمت زهرات مدارس دبا الحصن أوبريت غنائي بعنوان "شكراً معلمي".

حضر الحفل سعادة علي أحمد الحوسني أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، وسعادة أحمد محمد بن جمعوه رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، وأعضاء المجلسين الاستشاري والبلدي بدبا الحصن وحشد من أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات.