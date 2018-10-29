الشامسي يلتقي وفداً من القيادة العامة لشرطة أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

بحث اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، خلال لقائه الإثنين، بمكتبه، العميد جمال جمعة حبش، مدير إدارة التفتيش الأمني "K9" بالإدارة العامة لقطاع شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، التعاون والتنسيق ودعم آليات العمل المشترك، بما يضمن تحقيق أفضل المعايير المؤسسية، في مجالات التفتيش الأمني والمهام المنوطة بها.

حضر اللقاء العميد عارف الشريف، مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة الشارقة، والمقدم طارق المدفع مدير مكتب القائد العام، والمقدم جابر النعيمي.

وأثنى قائد عام شرطة الشارقة، خلال اللقاء على جهود إدارة التفتيش الأمني بشرطة أبوظبي، ورؤيتها المستقبلية، والدور الذي تضطلع به في دعم جهود القطاعات الأمنية، في مجالات الرقابة، وتأمين المرافق الحيوية، وغيرها من المهام والواجبات.