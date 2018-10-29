عبد الله بن سالم القاسمي: "خليفة سات" يعكس أهمية العلم في مسيرة الدولة

الشارقة 24:

قال سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، بمناسبة إطلاق القمر الصناعي خليفة سات، الإثنين، "نبارك ونهنئ قيادتنا الرشيدة، وأبناء شعبنا، لأنهم يسطرون في هذا اليوم، إنجازاً عظيماً، بإطلاق القمر الصناعي خليفة سات، وبمشاركةٍ مميزةٍ لعدد كبير من أبنائنا من المهندسين".

وتابع سموه إن "الناظر لمسيرة بلادنا خلال عقودها الأربعة السابقة، يلحظ، وبكل ثقة، تلك الخطوات السريعة الواثقة، نحو المعرفة والتقدم التقني والتكنولوجي، والاتجاه الكبير نحو العلم والتعليم، والذي لم تقصر قيادتنا في توفيره، وتشجيع أبناء مجتمعنا عليه، فكان أن تواصلت المسيرة، وتوسعت دور العلم، وتوافد الطلبة عليها، وتفوقوا، ونالوا أعلى المراتب العلمية والدرجات، وتوشحوا بالطموح والإيمان بالمستقبل، فتوالت الإنجازات، ونبغ أولادنا في تحصيل العلم وتجويده، لنحتفي اليوم بهذا الإنجاز الكبير، والذي أثبتت فيه دولتنا أن عزمها نحو التقدم بلا حدود".

وأضاف سموه أن "إطلاق القمر الصناعي خليفة سات، يمثلُ فخراً وعزاً لبلادنا، وتتويجاً لخطط منهجية، وبرامج مدروسة، وضعتها قيادتنا الرشيدة، ووجهت أولادنا بالسير فيها، طلباً للعلم، وتفوقاً فيه، لأنها تعلمُ أن طريق العلم هو أساس التقدم، وأن الإنجاز سيعقبه إنجاز آخر، وأن المستقبلُ لمن يتعلم ويدرس وينجز وينبغ، فكانت مسيرة شاملة سهر فيها أولادنا على التحصيل والدرس، وكان الإصرار على النجاح هو ما يدفعهم نحو مزيد من الإنجازات، وها نحن اليوم نشهد هذه المشاركة التي نفخر فيها بمجموعة من أبنائنا من التخصصات الهندسية المرموقة، والطموحة، لتكون الفرحة مزدوجة".

واختتم سموه قائلاً "نبارك مرة أخرى، ونقدم التهاني لقيادة بلادنا الرشيدة التي تحصد ما زرعت، وتعمل ليل نهار على تطوير بلادنا، ووضع اسمها عالياً مع الدول المتقدمة والمتطورة، وتؤسس المشاريع التي تعود على مجتمعنا وعلى العالم بكل النفع والتقدم".