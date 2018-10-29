ولي عهد الشارقة: "خليفة سات" بداية مبشرة لإنجازات علمية مقبلة

الشارقة 24:

قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بمناسبة إطلاق القمر الصناعي خليفة سات، الإثنين، "نزف التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة، ولشعب دولتنا بهذه المناسبة العظيمة والتي تعكس التطور العلمي الكبير الذي تعيشه البلاد، والذي في مجمله، يكتبُ سطوراً جديدة في مسيرتنا نحو العلم والتقدم والتنمية، وهي المسيرة التي عملنا عليها جميعاً، وفق رؤية ثاقبة، تنير لنا الدرب، وتيسّر المستحيل، وتعزّز الثقة، وتدعم المعرفة والترقي".

وأضاف سموه "يأتي هذا الإنجاز، ونحن أكثر فخراً بمشاركة مجموعة من أبنائنا المهندسين في هذا المشروع الضخم والعالمي، وهو الأمر الذي يؤكد حقائق عديدة، أهمها نجاح رؤية القيادة الرشيدة واتجاهها نحو بناء الإنسان في كافة الجوانب، علمياً ومهارياً وفنياً وثقافياً وتقنياً، وتوافقُ أبناء مجتمعنا مع هذه الرؤية والنظرة نحو المستقبل، وتنافسهم لنيل العلم والمعرفة، فكان النجاح حليف المشروع، والتقدم هو ثمرة البرامج، والفخر هو عنوان مؤسساتنا المعرفية والعلمية".

وتابع سموه "يأتي النجاح بهذا الإنجاز، بعد أقل من 4 سنوات من الإعلان عن إطلاق القمر الصناعي خليفة سات، لتثبت دولة الإمارات العربية المتحدة، نجاح برامجها التعليمية والتقنية، وطموحها نحو التقدم والتطور التكنولوجي والعلمي الهام والذي ترقّت فيه درجاتٍ عديدة في سلُّم العلم المتقدم، وتتنافس فيه لما يخدم المجتمعات، ويُوفّر لها التقدم والرفاه، وهو النموذج الذي قامت وعملت عليه بلادنا، وظلت تقدم نفسها به، وتوفره لمواطنيها، وتطمح به لمستقبلٍ مشرقٍ وطموح ومستدام".

واختتم سموه قائلاً "مرة أخرى نبارك ونهنئ بهذا الإنجاز الكبير، ونقول إنه بداية أخرى، مبشرة لإنجازات علمية مقبلة في مختلف المجالات، عملت عليها قيادتنا، وخبرِها أبناء بلادنا، ليضيفوا إنجازاتٍ جديدة لوطنهم وأمتهم العربية والإسلامية".