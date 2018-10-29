بدور القاسمي: حل تحديات حرية النشر عالمياً يتطّلب مشاركة فاعلة دولياً

الشارقة 24:

بعنوان "حرية النشر في خطر: التهديدات الملحة والتحديات المستجدة"، حاورت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، كلاً من: ﻛﺮﻳﺴﺘﻦ إﻳﻨﺎرﺳﻮن رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻨﺸﺮ في الاﺗﺤﺎد الدولي للناشرين، ود. رازيا رحمن جولي، زوجة فيصل آرفين اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ جائزة اﺗﺤﺎد اﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، وآزادﻳﻪ ﺑﺎﺳﺎﺑﻮر، المرشحة لجائزة Voltaire، والفائزة بجائزة Jeri Laber من الرابطة الأميركية للناشرين الدولية.

وجاءت الجلسة التي نظمتها جمعية الناشرين الإماراتيين بدعم من المجلس الوطني للإعلام، ضمن فعاليات "مؤتمر الناشرين" الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب سنوياً، ليشكل واحداً من أهم البرامج المهنية في العالم، لبيع وشراء حقوق الترجمات.

ووجهت الشيخة بدور القاسمي، سؤالاً لكريستن إﻳﻨﺎرﺳﻮن رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻨﺸﺮ في الاتحاد الدولي للناشرين، حول واقع حرية النشر في عالمنا اليوم، حيث أكد ﻛﺮﻳﺴﺘﻦ إﻳﻨﺎرﺳﻮن وجود ضغوط على الناشرين، والتي تضاف إلى قيود عملية النشر بسبب قوانين بعض الدول، مشيراً إلى أن تقديم كتاب ناجح يستدعي معالجة جماعية، ووقفة جادة، من قبل أطراف عدة للوصول إلى حلول مناسبة.

على صعيد متصل استعرضت د. رازيا رﺣﻤن جولي دور زوجها الذي اغتيل نتيجة نشره أحد الكتب قبل 3 سنوات، مبينة أن حبه للكتاب والنشر دفعاه لاختيار المهنة على الرغم من أنه يحمل شهادة الماجستير في الاقتصاد، وأن القوة التي زرعها بين والده وأسرته، ألهمتها الاستمرار في أداء رسالته رغم الأخطار ورغم عملها في الطب.

وتوقفت الناشرة الإيرانية آزادﻳﻪ ﺑﺎﺳﺎﺑﻮر، عند معوقات النشر في إيران، مؤكدة أن ما يزيد من تفاقم الأمر عدم وجود معايير في إيران تتيح للكتاب والناشرين معرفة الحدود التي يعملون بها، إضافة إلى تغير وجهات النظر بين حكومة وأخرى، الأمر الذي يؤدي لوضع الكثير من الكتب "على الرفوف"، والحيلولة دون وصولها إلى القارئ الإيراني.

وعرضت باسابور العديد من النشاطات التي نفذتها لتجاوز الرقابة في إيران خلال اقامتها في لندن، حيث طبعت الكثير من الكتب رقمياً، ووزعتها بشكل مجاني، وأتاحتها عبر شبكة الإنترنت، كما تحدثت عن تجربة الناشرين الإيرانيين الذين يعيشون في المهجر، ومحاولة إيجاد نوع من التعاون بينهم، باعتبارهم ينتمون إلى أجيال إيرانية عدة، وهو ما أثمر عن إقامة معارض مخصصة للكتاب الإيراني في لندن منذ 2015، وتوسعت التجربة بعد ذلك لينتقل المعرض إلى دول عدة، لا تخضع لذات الرقابة المفروضة في إيران.

وفي سؤال وجهته الشيخة بدور حول تأثير الرقابة في سوق النشر، بيّن ﻛﺮﻳﺴﺘﻦ إﻳﻨﺎرﺳﻮن، رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ الاﺗﺤﺎد الدولي للناشرين، أهمية انتباه كل ناشر لعملية "الرقابة الذاتية"، مؤكداً أنها رقابة لا تتوقف على الناشر وأنها تمتد لتشمل المؤلف أيضاً.

واختتمت الشيخة بدور القاسمي فعاليات الجلسة، بالدعوة إلى تكاتف الجهود لحل مشكلات النشر وحرية التأليف، مؤكدة أن الحل يتطّلب مشاركة المجتمع الدولي بشكل فاعل، وتعاونه الكامل، بهدف تعزيز إصدار محتويات من شأنها توسيع الآفاق الفكرية، وخصوصاً في المناطق التي تُشكّل المعارف والثقافة فيها الحل الوحيد لمواجهة التطرّف.