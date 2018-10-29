فاهم القاسمي: "ندوة الابتكار" منصة لاستعراض ريادة الشارقة

الشارقة 24:

استضاف مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بنجاح فعاليات الندوة المشتركة للحكومة البريطانية، وإمارة الشارقة، حول الابتكار ومدن المستقبل، والتي أقيمت تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وتأتي الندوة استكمالاً لسلسلة نشاطات المجمع، التي ينظمها بالتعاون مع مؤسسة "كاتابولت: تحالف مدن المستقبل، "Future Cities Catapult"، التابعة للحكومة البريطانية، والمعنية بتطوير الخدمات المبتكرة، والبنية التحتية لتلبية الاحتياجات الذكية للمجتمعات، والتي تهدف إلى جعل إمارة الشارقة وجهة رائدة في مجال البحوث، وريادة الأعمال، ومساهماً فاعلاً في تنمية الاقتصاد.

واعتبر الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي في إمارة الشارقة، أن الندوة شكلت منصة لاستعراض المقومات التي توفرها إمارة الشارقة، والتي تخولها لأن تكون مركزاً عالمياً رائداً في مجال الابتكار والبحوث وريادة الأعمال.

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، الحريص على إقامة مثل هذه الندوات في المستقبل، لما لها من أثر إيجابي على تطوير الخبرات في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية، مما يعزز مكانة إمارة الشارقة بين المدن الذكية في العالم.

وأشاد رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، بقوة العلاقات بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، مشدداً على أهمية إنشاء فصل جديد في قصة الابتكار في البلاد.

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، انطلاق فصل جديد من العلاقات بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن الجميع في الشارقة، عاصمة الثقافة والتعليم والإبداع، متحمس للعمل مع فريق مدن المستقبل، وبكل الطرق التي يمكن من خلالها جعل الإمارة، تواكب التطور الحاصل في المراكز الرائدة الأخرى.

وعبر الشيخ فاهم عن تطلعه لرؤية الشركات التي تعرض ابتكاراتها ضمن الحدث، وهي تستخدم أبحاثها وتقنياتها المطبقة، ضمن إمارة الشارقة.

وأكد الشيخ فاهم السعي لتوطيد العلاقات الناشئة منذ زمن بعيد، مع المملكة المتحدة، لتكتب فصلاً جديداً في قصة الابتكار.

وتهدف الندوة إلى تعزيز سبل التواصل مع الجهات الفعالة الرئيسية في المملكة المتحدة، والتعرف على نخبة الشركات المبتكرة البريطانية، التي استعرضت ابتكاراتها في حرم الجامعة الأميركية في الشارقة.

وتخللت الندوة العديد من الفعاليات والأنشطة مثل الجلسة الحوارية التي أقيمت تحت عنوان "الشارقة تبتكر: نحو وجهة عالمية للإبداع"، والتي ترأستها نيكولا ييتس أوبي، الرئيس التنفيذي لـ "كاتابولت: تحالف مدن المستقبل"، وشارك فيها ممثلون عن الحكومة البريطانية، وحكومة الشارقة ،ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وهدفت للترويج لإمارة الشارقة كعاصمة إقليمية للابتكار والبحوث والتطوير في الشرق الأوسط، وترسيخ مكانتها في هذا المجال.

كما شهدت الندوة العديد من المداخلات المهمة التي ألقاها كل من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، وسعادة حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لـ "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"؛ وأندرو جاكسون، القنصل العام البريطاني في دبي، والتي تركزت حول كيفية وأهمية تعزيز سبل التعاون في مجال الابتكار والمدن الذكية بين الحكومة البريطانية وإمارة الشارقة.

وأكد المحمودي، أن تنظيم هذه الندوة المهمة يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وتوسيع نطاق تبادل الخبرات ونقل المعرفة معهم، بهدف تعزيز مكانة الشارقة كعاصمة عالمية للبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار والمعرفة وريادة الأعمال، وفي نفس الوقت ترسيخ مكانة المجمع على خريطة مؤسسات المستقبل في العالم.