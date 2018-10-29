"وفر" تسدل الستار على فعاليات شهر أكتوبر

الشارقة 24:

اختتمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة متمثلة ببرنامج "وفر" لخصومات موظفي حكومة الشارقة؛ فعالياتها لشهر أكتوبر التي استهدفت الجهات والمؤسسات الحكومية بالشارقة.

وتمثلت الفعاليات بمعارض ترويجية تعرف موظفي الدوائر بالخصومات والجهات الجديدة المنضمة إلى البرنامج.

وقد أقيمت فعاليات شهر أكتوبر في مقار الجهات والدوائر المستهدفة، وهي: المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وهيئة الشارقة للآثار، ودائرة الإسكان، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، بالإضافة إلى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق، وهيئة الشارقة للمتاحف، ومطار الشارقة الدولي.

وتنوعت الفعاليات المصاحبة للمعارض، وركزت على استعراض الخدمات والعروض الترويجية التي تقدمها الشركات للموظفين، نسب الخصومات المقدمة ضمن البرنامج، وكيفية الاستفادة منها لتعزيز فكرة الادخار وتنظيم الميزانية لدى الموظف.

كما نفذت الدائرة ضمن فعاليات شهر أكتوبر فعاليتين في مقر الدائرة باللية تمثلت، بفعالية عالم السفر التي استضافت كبرى شركات الطيران المنضمة لبرنامج "وفر"، والتي قدمت عروضاً ترويجية وهدايا وتذاكر سحوبات للموظفين واستعرضت خصومات الرحلات عبر خطوطها الجوية، وفعالية "قد سيارتك.. مع النابودة للسيارات"، وكلاء بورشه، وأودي، وفولكس فاجن، التي قدمت تجارب قيادة السيارات للموظفين، واستعرضت أيضاً خصوماتها وعروضها ضمن برنامج وفر.

وحظيت فعاليات شهر أكتوبر بتفاعل واهتمام كبير من جانب الجهات وموظفيها وإداراتها التي دعت إلى أهمية استمرار مثل هذه المعارض بشكل دوري، لتحقيق مستوى مناسب من الوعي حول الاستفادة من العروض وتعزيز ثقافة التوفير والادخار التي يتبناها برنامج وفر.

ويقيم البرنامج فعالياته على مدار السنة حيث يتم الاستعداد حالياً للإعلان عن فعاليات شهر نوفمبر ضمن الخطة التشغيلية المقررة للبرنامج في 2018م.