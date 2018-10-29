عبد العزيز الشامسي: "خليفة سات" الخطوة الأولى لريادة الفضاء

الشارقة 24:

وجه سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى القيادة الحكيمة والطموحة والرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وإلى شعبها الوفي المعطاء، بمناسبة إطلاق أول قمر صناعي تم تصنيعه بأيدي مهندسين إماراتيين إلى الفضاء، معتبراً أن "خليفة سات" هو الخطوة الأولى لريادة واكتشاف الفضاء والاستثمار فيه خدمة لشعبنا العظيم.

وأكد الشامسي أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة طويلة من الإنجازات، ومسيرة متواصلة من التطور المستمر التي قادها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات لتحقيق التقدم والرفاه والازدهار لشعبنا الوفي الكريم.

وأشار الشامسي إلى تلك اللحظات من عام 1967 التي استضاف فيها الأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه فريق وكالة ناسا الأميركية، الذي أطلق رحلة "أبولو" الشهيرة إلى القمر، مؤكداً أن حلم الأب المؤسس قد تحقق أخيراً على يد خير خلف لخير سلف، لتبقى دار زايد عامرة أبداً بالخير والعطاء والإنجازات العظيمة التي يتبع بعضها بعضا يوماً بعد يوم.