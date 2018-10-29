"اقتصادية الشارقة" تنظم ورشة "خدمــة الخمس نجوم "

الشارقة 24:

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ورشة تدريبية بعنوان "خدمــة الخمس نجوم" لمجموعة من موظفين الاستقبال ومركز الاتصال بالدائرة، بهدف الارتقاء بجودة خدمة المتعاملين، وذلك باعتبار تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين، وتحسين وتطوير كفاءة الموارد البشرية والمالية والتقنية، إلى جانب تبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة والتميز المؤسسي من أهم الأهداف الاستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وتضمنت الورشة العديد من المحاور، أهمها المستويات الخمسة في خدمة المتعاملين، والاتصال الفعال، واتيكيت الرد على الاتصالات الهاتفية، والتعامل مع المتعامل الغاضب، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية لإرضاء المتعامل كون الموظف سفير عن الدائرة الاقتصادية، واستخدم المدرب السعيد السيد المتخصص في الاستشـارات الإدارية العديد من الأساليب التفاعلية خلال الورشة مثل المناقشات الجماعية والتمارين وتمثيل الأدوار والتي كان لها عظيم الأثر في استمتاع المشاركين بالدورة ونجاحها بشكل ملحوظ.

وأكد عبد الله المحمود مدير إدارة الخدمات المساندة بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن برنامج "خدمــة الخمس نجوم" وورش العمل المتخصصة تأتي للارتقاء بجودة خدمة المتعاملين، من خلال تطوير مهارات الموظفين لتقديم أعلى معايير الخدمة في مختلف المجالات.

ولعلّ أبرز ما يميز الدائرة هو اتباعها نهجاً مبتكراً لتعزيز الاستثمار الأمثل في العنصر البشري المواطن، الذي يعتبر حجر زاوية التنمية المستدامة وعماد النهضة الشاملة في دولة الإمارات، ولذلك تضع الدائرة على عاتقها مسؤولية حشد الطاقات البشرية للنهوض بمنظومة العمل الحكومي وإسعاد الناس.