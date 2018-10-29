حسين المحمودي: نسعى لتعزيز مكانة الشارقة كعاصمة عالمية للبحث العلمي

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أكد سعادة حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لـ "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، أن المجمع نظم واستضاف بنجاح فعاليات الندوة المشتركة للحكومة البريطانية وإمارة الشارقة حول الابتكار ومدن المستقبل، والتي تهدف إلى جعل إمارة الشارقة وجهة رائدة في مجال البحوث وريادة الأعمال، ومساهماً فاعلاً في تنمية الاقتصاد.

وأضاف أن هذه الندوة تهدف إلى تعزيز سبل التواصل مع الجهات الفعالة الرئيسية في المملكة المتحدة، إلى جانب التعرف على نخبة الشركات المبتكرة البريطانية، التي استعرضت ابتكاراتها في حرم الجامعة الأميركية في الشارقة.

وأشار المحمودي إلى أن تنظيم هذه الندوة المهمة، يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون مع شركائنا الدوليين، وتوسيع نطاق تبادل الخبرات ونقل المعرفة معهم، بهدف تعزيز مكانة الشارقة كعاصمة عالمية للبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار والمعرفة وريادة الأعمال، وفي نفس الوقت ترسيخ مكانة المجمع على خريطة مؤسسات المستقبل في العالم.

ولفت سعادة حسين المحمودي، إلى أنه تحقيقاً لأهدافه الرامية، لدعم مستقبل الابتكار في إمارة الشارقة، ودفع عجلة البحث العملي فيها، يقيم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، باستمرار العديد من الفعاليات والنشاطات المعنية بالابتكار والبحوث والتكنولوجيا، من أجل المساهمة في مسيرة تحول إمارة الشارقة إلى مركز عالمي رائد للابتكار والبحوث وريادة الأعمال.