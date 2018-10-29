"أشغال الشارقة" تنجز 50% من مشروع "تسوية الأراضي" بخورفكان

الشارقة 24:

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة 50% من مشروعي تسوية الأراضي التجارية والصناعية في منطقتي الحراي الصناعية والتجارية بخورفكان للارتقاء بالبنية التحتية، وتحويلهما إلى منطقتين متكاملتين توفر كافة الخدمات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة بتوفير الحياة الكريمة، واهتمامه بشؤون المواطنين.

وأكد سعادة المهندس علي السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن مدينة خورفكان بما تضمه من مشاريع منجزة وقيد الإنجاز وأخرى قيد التخطيط تحوّلت إلى مدينة سياحية، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأضاف أن المشروع يندرج ضمن الخطة التنموية للدائرة، استجابةً لاحتياجات المجلس البلدي في خورفكان، بتسوية منطقتي الحراي الصناعية والتجارية بشمال خورفكان على مساحة 2.6 مليون متر مربع، والتي تخدم 2460 قطعة أرض سكنية بتكلفة 13 مليون درهم.

وتفصيلاً، أشار المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع بالدائرة، إلى أن مساحة منطقة الحراي التجارية تبلغ 900 ألف متر مربع وأن فرق منسوب الأرض الطبيعية وصل في بعض المناطق بين أعلى سطح للتربة وأدناها إلى 4 أمتار تقريباً، وتبلغ كمية القطع اللازمة 432 ألف متر مربع أما كمية الردم فتبلغ 507 ألف متر مربع وتخدم المنطقة 1530 قطعة أرض، وبلغت نسبة الإنجاز 75% فيها، في حين تبلغ مساحة منطقة الصناعية 1.7 مليون متر مربع وتبلغ كمية القطع اللازمة 2.5 مليون متر مربع أما كمية الردم فتبلغ 1.2 مليون متر مربع وتخدم 930 قطعة أرض وبلغت نسبة الإنجاز فيها 25%.

وتابع: يهدف المشروع إلى إيجاد مستوى واحد لمنسوب الأرض بشكل يراعي خصوصية المنطقة المستقبلية، ويعزز من الطفرة العمرانية التي تشهدها طبيعة موقع المنطقة، حيث يتم قطع أجزاء من الجبال القائمة بالمنطقة وتسويتها وإعادة هيكلتها حتى يتسنى توفير أراض سهلية منبسطة.

ولفت بن يعروف إلى أن الدائرة ستحاول إنجاز المشروع في موعده الزمني المحدد خلال نهاية العام الجاري 2018، على الرغم من صعوبة التضاريس فيها، مشيراً إلى وجود تلال رملية وانخفاض مستوى الأرض في بعض المناطق، وتابع أن مراحل العمل في المشروع بدأت بحفر وردم وتسوية ورش التربة بالمياه إلى جانب دكها واختبارها، حقلياً ومعملياً، ومن ثم قامت بعملية التسوية.

الجدير بالذكر أن دائرة الأشغال العامة بالشارقة أنجزت العام الماضي تسوية الأراضي السكنية في منطقة الحراي بخورفكان المخصصة على مساحة 600 ألف متر مربع.