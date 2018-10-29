مبارك الشامسي: "خليفة سات" إنجاز يحقق رؤية القيادة للقطاع الفضائي

الشارقة 24:

أعرب مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، عن فخره وفخر شعب الإمارات بما حققته الدولة من إنجاز كبير يضاف لسلسلة إنجازاتها الرائدة والنوعية في إطلاق القمر الصناعي "خليفة سات".

وهنأ الشامسي قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بتحقيق هذه المكانة الريادية بين الدول المتقدمة في القطاع الفضائي، في ظل صناعته بسواعد إماراتية شابة سخرت خبراتها في تحقيق هذا الإنجاز.

لافتاً إلى أن "خليفة سات" يمثل علامة تاريخية ومرحلة مفصلية في أن يكون للإماراتي مكانة كبيرة في مجال الفضاء، ويرسخ السياسة الوطنية الاستشرافية في بناء قطاع فضائي إماراتي قوي ومستدام، يدعم ويحمي المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية.