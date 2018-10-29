لجنة المرافق العامة بـ "الاستشاري" تبحث سياسة "شؤون البلديات"

الشارقة 24:

ترأس عبد الله مطر الكتبي رئيس لجنة المرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماع لجنة مقدمي طلب مناقشة سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، خلال اجتماعها، صباح الإثنين، بمقر المجلس في مدينة الشارقة.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها مختلف المحاور التي سيتم طرحها على رئيس الدائرة ومدراء بلديات إمارة الشارقة، من أسئلة واستفسارات ومقترحات تصب في اختصاصات الدائرة، فضلاً عن مختلف الخدمات التي تقدمها البلديات.

وتناول المجتمعون مختلف الرؤى المجتمعية التي سيتم مداولتها خلال انعقاد الجلسة المقبلة، ومنظومة الخدمات المختلفة في مدن ومناطق إمارة الشارقة.